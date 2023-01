L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi già a gennaio e potrebbe intavolare delle trattative con Real Madrid ed Everton per il portiere Andriy Lunin e Yerry Mina. Il centrale non sarebbe imprescindibile per gli inglesi e potrebbe rivelarsi una valida alternativa se Milan Skriniar dovesse lasciare la Pinetina, mentre l'estremo difensore ucraino potrebbe essere il vice di Andrè Onana nella prossima stagione. Il Barcellona, invece, potrebbe bussare alle porte del Milan per avere subito Olivier Giroud dopo l'addio di Memphis Depay.

Gosens come contropartita tecnica

Inter ed Everton potrebbero mettere a segno uno scambio alla pari che riguarderebbe Robin Gosens e Yerry Mina. Entrambi non sono centrali per i rispettivi allenatori e potrebbero cambiare aria già a gennaio. Avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro ma l'ex Barcellona ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero al termine della stagione. Per questo motivo, l'Everton spingerebbe per concludere l'accordo già a gennaio ma il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, sarebbe propenso alla trattativa solo se venisse ingaggiato un altro terzino da alternare a Federico Dimarco.

Lunin se dovesse partire Samir Handanovic

Samir Handanovic non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare la Pinetina al termine della stagione. il suo erede potrebbe essere Lunin del Real Madrid. Il classe 1999 non ha mai trovato spazio sotto la guida di Carlo Ancelotti e potrebbe lasciare la Spagna per intraprendere un nuovo progetto.

I contatti potrebbero intensificarsi a gennaio per chiudere l'operazione nella prossima estate. Lunin sarebbe un profilo giovane e futuribile che andrebbe ad occupare la casella che dovrebbe essere lasciata vacante da Handanovic.

Il Barcellona vorrebbe Giroud come vice Lewandowski

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Olivie Giroud del Milan.

Il francese non ha rinnovato il contratto in scadenza e potrebbe essere un valido rinforzo per Xavi che ha appena perso Memphis Depay (accostato per un breve periodo anche all'Inter) dopo il trasferimento nell'Atletico Madrid. I catalani potrebbero offrire al Milan circa 5 milioni di euro per avere Giroud già a gennaio. Offerta che i rossoneri potrebbero prendere in considerazione poiché potrebbero perdere l'attaccante ex Arsenal a parametro zero al termine di questa stagione. Il club allenato da Stefano Pioli dovrebbe però individuare un sostituto visto che Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic non hanno mai dato garanzie dal punto di vista fisico.