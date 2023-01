L'Inter è al lavoro sul calciomercato, non solo per la sessione invernale ma anche per quella della prossima estate. In tal senso, secondo alcune indiscrezioni, la società nerazzurra starebbe valutando l'arrivo di Mouctar Diakhaby, difensore francese naturalizzato guineano del Valencia in scadenza di contratto con la società spagnola il 30 giugno 2023.

Il Milan invece è alle prese con la telenovela legata al futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese potrebbe ricevere delle offerte concrete già nelle prossime settimane. Il club di via Aldo Rossi non vorrebbe cederlo, con Maldini e Massara che sono a lavoro per il rinnovo del contratto fino al 2027, ma le sirene della Premier League restano importanti.

Il Manchester City potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Jack Grealish che potrebbe far vacillare il club rossonero.

Inter: Diakhaby può arrivare a costo zero

In attesa di capire quanti dei suoi difensori rinnoveranno o meno il loro contratto, l'Inter continua a monitorare il mercato dei parametri zero. Tra questi ci sarebbe Mouctar Diakhaby, centrale 26enne del Valencia, che potrebbe rappresentare un'opportunità low cost in vista della prossima stagione.

Diakhaby è un difensore centrale di piede destro e si fa notare soprattutto per la sua progressione e la facilità di corsa, oltre che per le doti fisiche nei contrasti. In particolare, il giocatore ex Lione ha tra le specialità il gioco aereo, potendo sfruttare 192 centimetri d’altezza, particolare che lo rende anche pericoloso in fase d’attacco sui calci piazzati.

Il difensore classe 1996 è il perno del reparto arretrato del Valencia: su 15 match disputati dalla squadra di Gattuso in campionato, Diakhaby ne ha giocate 11 (tre saltati per infortunio e uno per squalifica). Proprio per questo il club spagnolo avrebbe proposto al ventiseienne di rinnovare il proprio contratto, il giocatore però dopo cinque anni in Spagna vorrebbe cambiare aerea in cerca di nuovi stimoli, con l'Inter alla finestra che sarebbe pronta a offrirgli un ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione (quasi il doppio rispetto agli 800mila euro che attualmente percepisce).

Il City seguirebbe Leao

Rafael Leao e il Milan rischiano di separarsi: il portoghese sembra essere finito nel mirino del Manchester City di Guardiola, club dall'ampia disponibilità economica e pronto a soddisfare le richieste del tecnico catalano, da tempo interessato al classe 1999. La società campione d'Inghilterra, pare essere pronta a offrire una cifra pari a 12 milioni di euro a stagione, all'ex attaccante di Sporting Lisbona e Lille.

Un offerta oggettivamente superiore e impareggiabile per la dirigenza capeggiata da Paolo Maldini e Frederic Massara, che è ferma a una proposta vicina ai 7 milioni.

I Citizens per convincere il Milan sarebbero pronti a mettere sul piatto anche il cartellino di Jack Grealish, arrivato l'estate scorsa per oltre 100 milioni di euro dall'Aston Villa, che andrebbe a sostituire il gioiello portoghese sulla fascia sinistra rossonera. L’esterno inglese non si è mai integrato al meglio nel gioco di Guardiola, motivo per cui l’allenatore pare disposto a sacrificarlo.

Tuttavia il Milan non sarebbe convinto dello scambio secco. L’esterno classe ’95 non è un profilo che convince pienamente Stefano Pioli, ma il reale ostacolo da affrontare riguarda lo stipendio. Ad oggi infatti Grealish guadagna 17 milioni di euro netti a stagione, una cifra assolutamente fuori portata per la dirigenza rossonera e di qualsiasi società italiana.