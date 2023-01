La Juventus è al lavoro in previsione di un mercato di gennaio impegnativo, in cui potrebbe acquistare un'alternativa a Cuadrado. Piace Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro. Il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà con la società bianconera. Lo stesso potrebbe essere per Alex Sandro, entrambi guadagnano molto oltre al fatto che ha un'età avanzata con la Juventus che sta cercando di ringiovanire la rosa in previsione della stagione 2023-2024. Non è un caso si parli del possibile ingaggio di un direttore sportivo come Luis Campos, bravo a pescare giovani sul mercato.

La società bianconera vuole valorizzare però anche ai suoi giovani, sia quelli cresciuti nel settore giovanile, che quelli acquistati. Uno su tutti è Andrea Cambiaso, arrivato a Torino nel recente Calciomercato estivo dal Genoa e ceduto in prestito al Bologna fino a giugno. Il terzino ha disputato diversi match da terzino sinistro ma può giocare anche terzino destro.

Ideale sia per una difesa a quattro che a tre, la Juventus sarebbe pronta a dare fiducia al 23enne, potrebbe essere lui il sostituto di Alex Sandro. La Juventus nel 2023-2024 potrebbe inserire nella rosa anche un altro ex Genoa acquistato dalla società bianconera a gennaio 2021 e rimasto in prestito alla società ligure fino a giugno 2022.

Parliamo di Nicolò Rovella, ceduto in prestito nel recente calciomercato estivo al Monza fino a giugno.

Il giocatore Cambiaso potrebbe far parte integrante della rosa della Juventus nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Sky Sport la Juventus potrebbe sostituire Alex Sandro con Cambiaso nella stagione 2023-2024.

Il brasiliano difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera per motivi anagrafici ed economici. Il sostituto potrebbe essere un giovane già della Juventus attualmente in prestito al Bologna. Parliamo di Andrea Cambiaso, che può giocare terzino ma anche centrocampista in un 3-5-2. In questa stagione con la società emiliana ha giocato fino ad adesso 14 match fra Coppa Italia e campionato italiano fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Cresciuto nel Genoa, si è trasferito nella Juve nel recente calciomercato estivo per circa 10 milioni di euro.

La Juve potrebbe affidarsi a diversi giovani

La Juventus come già anticipato potrebbe dare fiducia a giovani come Cambiaso e Rovella. Da valutare anche il futuro professionale di Filippo Ranocchia, anche lui come Rovella in prestito al Monza. Altro giocatore che la società bianconera sta seguendo molto è Koni De Winter, che potrebbe sostituire eventualmente Rugani, in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece la difesa potrebbe arrivare Ivan Fresnesa già a gennaio, il terzino spagnolo sarebbe valutato circa 20 milioni di euro.