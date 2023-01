Dopo la sconfitta subita in Supercoppa per 3-0 contro l'Inter, diversi tifosi del Milan hanno criticato le scelte di Stefano Pioli. La sua posizione in panchina è attualmente salda, ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, io tecnico campione d'Italia potrebbe anche non essere confermato in rossonero.

Al suo posto si starebbe facendo largo l'ipotesi di chiamare Thomas Tuchel, che attualmente è senza contratto.

L'idea Tuchel per il post Pioli

La dirigenza rossonera sarebbe rimasta molto delusa dalla mancata vittoria nella Supercoppa Italiana, ma quello che sembra preoccupare maggiormente è l'atteggiamento mentale della squadra, sembrata svuotata di motivazioni.

La figura del tecnico Stefano Pioli non sembra essere in bilico per la stagione in corso, soprattutto considerando che il Milan è ancora in corsa per la zona Champions e ha solo un punto in meno rispetto allo scorso campionato. Ma qualora Pioli dovesse mancare l'obiettivo di arrivare almeno quarto in classifica, potrebbe diventare complesso proseguire insieme nella prossima stagione.

In tal caso in casa rossonera potrebbe essere valutata la pista Thomas Tuchel.

Tuchel interesserebbe anche al Tottenham

Nel caso in cui Antonio Conte non dovesse rinnovare con il Tottenham Spurs, anche a Londra sarebbero interessati all'allenatore tedesco.

Tuchel non è sotto contratto con alcun club al momento e il suo stipendio potrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro, una cifra che il club inglese potrebbe sborsare agilmente, mentre spendere una somma del genere sarebbe più complesso per la compagine rossonera

La carriera di Tuchel

Thomas Tuchel, allenatore tedesco classe 1973, ha iniziato ad allenare nelle giovanili dello Stoccarda, per poi presentarsi al grande pubblico con l'avvento al Borussia Dortmund, dove ha allenato dal 2015 al 2017 vincendo una coppa di Germania.

Nel 2018 arriva al Paris Saint Germain vincendo due campionati e portandolo in finale di Champions nel 2020, poi vinta dal Bayern Monaco.

Passa poi al Chelsea, dove la sua carriera vive il massimo splendore con la vittoria della Champions League nel 2021, battendo il Manchester City nella finalissima di Oporto. Nello stesso anno ha vinto il premio come miglior allenatore della stagione per la UEFA. È stato poi esonerato dal Chelsea nel settembre 2022.

Thomas Tuchel è stato il primo ed unico allenatore a portare due squadre differenti in finale di Champions in due annate consecutive.