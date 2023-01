L'Inter può solo gioire di fronte a questo Lautaro Martinez: il calciatore appare rinfrancato dopo l'ultimo mese in cui ha conquistato la Coppa del Mondo con l'Argentina e la Supercoppa Italiana con i nerazzurri grazie al successo di ieri sera per 3-0 ai danni del Milan. Suo il gol del 3-0 che ha chiuso definitivamente la contesa.

Il Toro può diventare il punto di riferimento del gruppo

Può diventare l'Inter di Lautaro Martinez? Il Toro si è preso la squadra sulle spalle e la sta portando avanti nel corso di questa stagione, apponendo il suo sigillo nelle gare più importanti e diventando il centro focale dell'attacco nerazzurro.

Con quello di ieri sera Lautaro ha centrato il settimo trofeo in carriera, il quarto da quando veste la maglia nerazzurra. Tutto è iniziato nel maggio del 2021 quando, insieme a Lukaku e compagni, riuscì a vincere lo scudetto. Dal quel momento il centravanti ha tenuto alta l'asticella ed ha lavorato sodo con la squadra per diventare un vero leader. Poi sono arrivate la Coppa Italia e Supercoppa Italiana dello scorso anno e la Supercoppa di quest'anno.

Dopo la panchina nel primo match dell'anno del 2023 contro il Napoli, Lautaro è risultato decisivo nelle ultime quattro sfide disputate da titolare. Non solo i goal, ma anche tanto lavoro per la squadra. La stagione 2021-2022 l'ha chiusa con 25 reti all'attivo.

Quest'anno è già a quota 12 e ci sono ancora da disputare ancora 20 partite in Serie A, Coppa Italia e almeno due match di Champions League.

Martinez, lo ricordiamo, fu acquistato nel 2018 dal ds Piero Ausilo durante un blitz in Argentina: il calciatore giocava nel Racing che fu convinto a cederlo per 20 milioni di euro. Lautaro ha un contratto coi nerazzurri fino al 2026, ma già in passato non sono mancate sirene di mercato legato all'interessamento di alcuni top club europei.

Dati i continui problemi economici dei nerazzurri non è detto che Lautaro non verrà sacrificato in futuro sull'altare del bilancio: nel frattempo lui si gode l'Inter e i tifosi si godono lui.

Dopo il trionfo in Supercoppa l'Inter tornerà in campo in Serie A lunedì sera, giorno 23 gennaio, per il posticipo contro l'Empoli, una gara molto importante per non staccarsi da Juventus e Milan che la precedono in classifica e per cercare di rosicchiare qualche punto alla capolista Napoli, che sarà invece impegnata in anticipo nel derby tutto campano contro la Salernitana di Davide Nicola.

I nerazzurri vengono dal successo interno contro l'Hellas Verona ma non possono permettersi altri passi falsi con le 'piccole' dopo aver pareggiato a Monza l'ultima trasferta di Serie A (2-2). A guidare l'attacco contro i toscani ci sarà ancora Lautaro.