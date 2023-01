Nelle precedenti ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha rivelato ai microfoni della trasmissione Juventibus come Antonio Conte e Andrea Agnelli avrebbero avuto un contatto nei precedenti mesi per un ritorno in bianconero del tecnico pugliese. Anche l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato del futuro di Conte e di uno dei calciatori accostati maggiormente alla Juventus, Nicolò Zaniolo.

Juventus, Momblano rivela: "So che tra Conte e Agnelli c'era un accordo di massima"

Luca Momblano è tornato a parlare della Juventus nelle precedenti ore e lo ha fatto tramite i microfoni della trasmissione Twitch Juventibus.

Il giornalista, ha dunque svelato come tra l'oramai ex presidente della Juve Andrea Agnelli e l'attuale coach del Tottenham Antonio Conte ci sarebbe stato un accordo che avrebbe previsto il ritorno dell'allenatore pugliese in bianconero: "Mi risulta che tra Conte e Andrea Agnelli ci fosse un accordo di massima risalente a qualche mese fa. Si parla del periodo fra settembre e ottobre. Conte sperava che la notizia non uscisse, in modo da gestire al meglio la pressione mediatica in Inghilterra". Lo stesso Antonio Conte, nelle scorse ore, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa ed agli astanti ha dichiaro questo: "Molte volte diamo troppa importanza al lavoro e ci dimentichiamo la famiglia, ci dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi.

Questa stagione mi sta facendo fare diverse riflessioni sul mio futuro". Queste, le parole di un Conte apparso perplesso che poi ha continuato: "Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non è una cosa che mi piace. Ma quando hai dei figli che vanno a scuola devi rispettarli, perché portarli ogni anno a cambiare le loro abitudini non è una cosa buona, e io non voglio influenzare la loro vita".

Brambati su Conte: "Antonio ha subito una brutta botta con le morti di Vialli e Mihajlovic, sta riflettendo sul suo futuro"

Di Antonio Conte e del suo futuro ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Brambati, che ai microfoni di TMW Radio ha detto del tecnico pugliese: "Ha subìto una brutta botta con le morti di Ventrone, Mihajlovic e Vialli.

In più poche settimane fa era stato a cena con Luca, queste cose ti colpiscono dal punto di vista umano e ti fanno riflettere sulla vita, che non è solo calcio. Adesso sta facendo una riflessione a 360 gradi".

Brambati ha poi concentrato il succo del suo discorso su un calciatore in orbita Juventus da diversi mesi, Nicolò Zaniolo: secondo Brambati, il numero 22 della Roma avrebbe le caratteristiche di un fuoriclasse ma José Mourinho potrebbe non essere l'allenatore adatto per far emergere le sue potenzialità. Brambati in merito ha poi aggiunto: "Il fatto che lo volesse Conte vuol dire che ha visto qualcosa su cui lavorare, per farlo migliorare. Ha potenzialità incredibili. Ricordiamoci che due infortuni di quel genere ammazzerebbero un elefante ma lui è ancora lì".