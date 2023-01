Arriva il quarto acquisto nella sessione di mercato di ri di gennaio per il Crotone. La squadra rossoblù arricchisce la sua rosa con il ritorno in Calabria del difensore Giullaume Gigliotti. Il calciatore è stato annunciato nella mattinata di giovedì 19 Gennaio. In uscita rimarrebbero però due calciatori: l'estremo difensore Gian Marco Crespi (ora al Picerno) e l'attaccante Marco Tumminello, finito ai margini del progetto degli squali.

Crotone, il ritorno di Gigliotti

Un ritorno che era ormai nell'aria ma che ora è ufficiale. Dopo tre stagioni il difensore centrale Guillaume Gigliotti è nuovamente rossoblù.

Il calciatore, poco utilizzato nella prima parte di stagione al Bari, ha deciso di scendere di categoria levandosi al Crotone con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un ritorno gradito per i tifosi del Crotone, un calciatore di categoria superiore e con esperienza che va ad arricchire la rosa affidata al tecnico Franco Lerda. Per Guillaume Gigliotti primo allenamento con la maglia del Crotone già svolto e una possibilità concreta di essere convocato già per la sfida contro il Monterosi Tuscia del weekend.

Crespi e Tumminello in uscita

Non solo acquisti ma anche possibili cessioni. Il Crotone avrebbe ormai perfezionato il trasferimento del portiere Gian Marco Crespi alla Juventus Next Gen.

Il calciatore ex Pro Vercelli ha disputato la prima parte di stagione in prestito al Picerno.in uscita rimarrebbe anche l'attaccante Marco Tumminello. La punta, ritornata a Crotone in estate, non ha impressionato trovando poco spazio nell'undici titolare. Nelle ultime giornate il suo impiego anche da subentrato è stato minimo.

Per ritrovare forma e aver maggiore minutaggio gli squali starebbero cercando una collocazione in prestito fino a fine stagione in terza serie con la Triestina interessata al calciatore.

Crotone, testa al Monterosi Tuscia

Nella giornata di domenica 22 gennaio il Crotone sarà impegnato nella trasferta dello stadio "Enrico Rocchi" contro il Monterosi Tuscia.

Una sfida importante per la classifica degli squali che vogliono continuare a vincere per cercare di accorciare il margine con la capolista Catanzaro. Dopo la vittoria di Monopoli (1-2) la gara di Viterbo rappresenterà la seconda trasferta del girone di ritorno. In campo scenderà la migliore formazione anche se i rossoblù dovranno fare a meno dello squalificato Vladimir Golemic. Di ritorno sarà invece il centrocampista Jacopo Petriccione, rientrato dopo aver saltato - sempre per squalifica - la sfida casalinga contro il Pescara, gara vinta dai rossoblù per 1-0 con rete di Mattia Vitale.