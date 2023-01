L'Inter potrebbe non confermare Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il tecnico ha un contratto fino al 2024 ma non avrebbe convinto per i troppi passi falsi evidenziati in campionato che hanno portato Lautaro e compagni a dieci punti di distanza dal Napoli (partenopei primi in classifica). Per il futuro, infatti, sarebbero stati sondati Antonio Conte, ora al Tottenham, Sergio Conceicao del Porto e Diego Simeone dell'Atletico Madrid.

Conte e De Zerbi accostati alla panchina dell'Inter

Antonio Conte ha un contratto in scadenza con gli Spurs nel 2023 ma potrebbe non rinnovare se non dovessero arrivare i rinforzi richiesti sul mercato.

Il tecnico potrebbe dunque ritornare in Italia dove sarebbe sondato anche dalla Juventus se Massimiliano Allegri non dovesse essere confermato. Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Cerruti sia Conte che Roberto De Zerbi potrebbero essere più di una pista per l'Inter che valuterà a fine stagione gli obiettivi centrati da Inzaghi. Il tecnico ex Lazio si gioca la conferma anche nella gara di Supercoppa in programma mercoledì 18 gennaio contro il Milan.

Suggestione Conceicao per la panchina nerazzurra

Nelle ultime ore, sarebbe stato fatto il nome anche di Sergio Conceicao come possibile allenatore dell'Inter. L'ex calciatore dei nerazzurro potrebbe essere una pista più percorribile perché non avrebbe dei costi molto elevati.

Il portoghese sarebbe stato cercato in precedenza anche dalla Lazio. La conferma su un possibile ritorno a Milano arriva direttamente da Rudy Galetti tramite un'intervista concessa sul canale Twitch per Calciomercato.it. "Si è infatti anche parlato, seppur in maniera timida, di Sergio Conceicao per la panchina nerazzurra. Tutto questo nel caso in cui Marotta e soci decidano sul serio di cambiare guida tecnica" ha dichiarato il giornalista sulla questione legata al prossimo tecnico dell'Inter.

Diego Simeone potrebbe ritornare all'Inter nelle vesti di allenatore

L'Inter e Diego Simeone potrebbero avvicinarsi con il corso dei mesi. Il tecnico avrebbe fatto sapere di voler terminare la sua avventura all'Atletico Madrid. La rottura sarebbe arrivata soprattutto quando i Colchoneros sono stati eliminati dalla Champions League nella fase a gironi.

Simeone sarebbe disposto ad accettare la guida della squadra milanese ma dovrebbe rinunciare a parte dello stipendio visto che, attualmente, guadagna circa 20 milioni di euro annui. Cifra che non sarebbe sostenibile per la squadra presieduta attualmente dagli Zhang. L'ex centrocampista argentino era stato accostato all'Inter già nel 2018 durante l'era Spalletti.