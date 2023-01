Deludente pareggio per il Milan che sotto 2 a 0 a Lecce è riuscito in extremis a raggiungere il pari nel secondo tempo: 2-2 il risultato finale del match conclusosi pochi minuti fa.

Dopo la gara Stefano Pioli si è presentato in sala stampa affermando che crede ancora nella possibilità che il Milan possa rimontare in campionato i nove punti che la distanziano dal Napoli capolista.

Un pareggio raggiunto in rimonta

Partenza difficile per il Milan contro il Lecce che dopo tre minuti si ritrova subito in vantaggio a causa dell’autorete di Theo Hernandez, arrivata dopo un errore in disimpegno di Kalulu troppo leggero nell’appoggio in uscita.

Il raddoppio del Lecce arriva al ventiquattresimo minuto su sviluppo di un tiro dalla bandierina, cross dalla trequarti e Baschirotto infila di testa Tatarusanu nell’angolo basso.

Ad inizio secondo tempo Pioli modifica l’assetto tattico della sua squadra inserendo Messias e Dest al posto di Saelemaekers e Theo Hernandez.

Al 57’ minuto arriva il gol di Rafael Leao che riapre la partita, caricando i rossoneri; il pari arriva al minuto 78 con capitan Calabria di testa su assist di Olivier Giroud.

La dichiarazione di mister Pioli a fine incontro

A fine gara l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha voluto sottolineare l’impegno profuso dai suoi giocatori per realizzare una complicata rimonta, anche se un punto può risultare stretto per la classifica.

L’allenatore rossonero ha voluto rassicurare sulle condizioni dei suoi giocatori per il derby ormai prossimo contro l’Inter valido per la finale di Supercoppa italiana in programma mercoledì, giorno 18 gennaio: “Siamo pronti per affrontare la sfida di Supercoppa e cercare di fare il meglio per i nostri tifosi”.

"Abbiamo sbagliato tutto nel primo tempo con due grossi errori sul primo e sul secondo gol, poi potevamo anche vincerla con il palo di Messias", questa l'analisi lucida ai microfoni di DAZN.

Il primo tempo del Milan non è stato a livello delle ultime prestazioni e soprattutto della ripresa, e questo è stato evidenziato da Pioli anche in conferenza stampa: “Siamo partiti male, ma nel secondo tempo abbiamo fatto nettamente meglio, soprattutto in fase offensiva”.

Nel prepartita Pioli aveva espresso il suo giudizio anche sulla rincorsa scudetto: “Dobbiamo guardare in casa nostra, senza pensare al Napoli”.

Certamente il pareggio del Via del Mare rallenta l’inseguimento alla squadra partenopea.

I prossimi appuntamenti del Milan

Ora la testa è tutta rivolta al match di Supercoppa contro l’Inter in programma come accennato mercoledì 18 gennaio alle 20.00.

Per il Milan il prossimo appuntamento in campionato è fissato invece per martedì 24 gennaio, ore 20.45, con la sfida per la zona Champions League contro la Lazio all’Olimpico.