La sconfitta della Juventus in casa del Napoli è stata commentata nelle scorse ore da Daniele Adani, che ai microfoni della Bobo Tv ha criticato alcune scelte tecniche e tattiche di Massimiliano Allegri.

Intanto i giornalisti Fabio Caressa e Carlo Nesti hanno commentato l'intuizione di Allegri, secondo loro sbagliata, di mettere Chiesa in raddoppio su Kvaratskhelia.

Adani sulla Juventus: 'È la squadra, più forte del campionato ma in un anno e mezzo non ha costruito nulla'

Daniele Adani ha parlato della Juventus commentando la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli e lo ha fatto ai microfoni della trasmissione Twitch Bobo Tv.

L'ex calciatore nerazzurro, spesso critico verso l'operato della Juve e del suo allenatore Massimiliano Allegri, ha nuovamente criticato la formazione piemontese, affermando: "La Juve dopo l’anno scorso doveva essere arrabbiata e con i giocatori che ha per me è la squadra più forte della Serie A. Nello scontro diretto però serviva un segnale diverso. In realtà nell’ultimo anno e mezzo questa Juventus non ha costruito nulla. L’esempio della prestazione della Juventus di stasera è quello che si ha sul secondo gol, quello di Kvaratskhelia".

Adani è poi sceso nel dettaglio tecnico, domandandosi chi della Juventus avrebbe dovuto marcare l'esterno georgiano e sottolineando come ci sia stata confusione tattica tra Gleison Bremer e Danilo.

Adani ha poi concluso, lanciando una critica velata ad Allegri e affermando come in settimana, la Juve non abbia preparato le coperture preventive nei confronti degli attaccanti del Napoli, un pensiero condiviso il quale da Christian Vieri e Antonio Cassano, che rintuzzando il pensiero di Adani, ha detto testuali parole: "La Juventus ha fatto schifo".

Caressa punge Allegri: 'La scelta di mettere Chiesa a destra è incomprensibile'

Anche il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato del match tra Napoli e Juventus, facendo i complimenti agli uomini di Spalletti ed analizzando alcune scelte tattiche di Allegri: "Finalmente abbiamo una squadra che a livello di gioco e d'intensità che è al livello delle migliori squadre europee.

Secondo me potrebbe essere in testa a qualsiasi dei top campionati europei. Ieri Allegri ha fatto scelte incomprensibili come quella di Chiesa a destra. Ero spiazzato dalla scelta di vederlo coprire su Kvara. Secondo me Allegri alla fine le critiche sul gioco le ha patite e la formazione di ieri né è il risultato". Sono queste le parole di Caressa nelle scorse ore ai microfoni di Radio Deejay.

Nesti: 'La scelta di Allegri di mettere Chiesa su Kvara è stata disastrosa'

Le scelte tattiche di Allegri fatte nella partita giocata dalla Juventus contro il Napoli hanno lasciato qualche dubbio anche nel giornalista Carlo Nesti, che su Tuttomercatoweb ha scritto: "Il "corto muso" di Allegri diventa "muso lungo", a furia di ceffoni, resistendo nel primo tempo, e crollando nel secondo.

Bremer è schiavo di Osimhen e Danilo vittima di Kvara, in una squadra che ha anche il torto di uscire dal campo dopo l'1-3: troppo presto. Quel Chiesa, costretto a raddoppiare per quasi un tempo su Kvara, mette in dubbio l'Allegri stratega: scelta disastrosa".