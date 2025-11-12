Il circuito ATP si prepara a vivere una delle giornate più interessanti delle ATP Finals di Torino, con la sfida tra Ben Shelton e Félix Auger-Aliassime sul cemento del Pala Alpitour. Entrambi i tennisti arrivano a questo duello con situazioni fisiche e mentali diverse, ma con l’obiettivo comune di mantenere viva la speranza di un posto in semifinale. La partita è in programma oggi mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 14.

Auger-Aliassime e il rendimento nei tornei indoor

La squadra che cura la preparazione di Félix Auger-Aliassime ha pianificato ogni dettaglio per arrivare a Torino con la miglior forma possibile.

Il tennista canadese, 25 anni, numero 8 del ranking ATP, ha deciso di rinunciare all’ATP di Metz per concentrarsi interamente sul grande appuntamento di fine stagione. Una scelta ponderata che rivela la volontà di giocare un ruolo da protagonista nelle Finals, dopo un’annata segnata da alti e bassi ma anche da significativi segnali di crescita.

Nel debutto contro Jannik Sinner, Auger-Aliassime ha mostrato buone sensazioni nel primo set, prima che un fastidio al polpaccio lo condizionasse e lo costringesse alla resa per 5-7, 1-6. Un inizio complicato, ma non privo di elementi positivi: il canadese ha espresso solidità mentale, continuità nel servizio e una notevole lucidità nelle fasi iniziali dell’incontro.

I dati stagionali restano incoraggianti. Nel 2025 Auger-Aliassime ha raccolto 17 vittorie e appena 5 sconfitte sui campi in cemento indoor, trionfando a Montpellier e Bruxelles e spingendosi fino alla finale del Masters di Parigi. Un rendimento che evidenzia la sua affinità con queste superfici, dove il servizio esplosivo e il rovescio anticipato diventano strumenti micidiali. Le sue due sconfitte più nette dell’anno sono arrivate contro Sinner, confermando la sua continuità ad alti livelli e la capacità di reggere l’urto con i migliori.

Il suo obiettivo è chiaro: vincere le prossime due partite del girone per tentare l’accesso alla semifinale. In un torneo così breve e intenso, la gestione dell’energia e della fiducia gioca un ruolo decisivo, e il canadese appare convinto di poter invertire la rotta.

Shelton e la sfida per ritrovare fiducia

Ben Shelton, 23 anni e numero 5 ATP, rappresenta la nuova generazione del tennis statunitense. Giocatore esplosivo, dotato di un servizio tra i più potenti del circuito, ha vissuto mesi complicati dopo gli infortuni subiti agli US Open. La sconfitta d’esordio contro Zverev, maturata per 3-6, 6-7 dopo aver sprecato un vantaggio nel tie-break, ha mostrato una condizione ancora lontana dal top.

Shelton basa il suo tennis sull’energia e sulla capacità di sorprendere, ma le cifre non mentono: nel 2025 ha battuto solo due top 10 in dieci confronti. Serve più maturità tattica e una migliore gestione della pressione per compiere il salto definitivo. Questa sfida contro Auger-Aliassime, però, rappresenta un’occasione per dimostrare che la grinta non gli manca e che il suo potenziale resta altissimo.

Analisi tattica del confronto

Sul piano tecnico, il duello promette equilibrio. Auger-Aliassime cercherà di imporre ritmo e controllo con scambi regolari, puntando su una maggiore varietà nel servizio e nella costruzione del punto. Shelton, invece, proverà a spingere da subito, cercando di chiudere gli scambi in poche battute e di sorprendere l’avversario con discese improvvise a rete.

La gestione emotiva sarà un fattore determinante. Il canadese, più esperto, sembra possedere la calma necessaria per affrontare i momenti caldi. Shelton dovrà invece limitare gli errori gratuiti, mantenendo la lucidità nei game più lunghi.

L’unico precedente, giocato nel 2023 a Cincinnati, ha visto prevalere Auger-Aliassime in tre set. Il suo stato di forma e la maggiore abitudine ai tornei indoor lo rendono favorito anche stavolta. Shelton potrà contare sull’energia e sul tifo, ma il canadese appare più equilibrato e consapevole.