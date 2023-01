La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista sportivo dopo la penalizzazione pesante da parte della Procura Federale per la nota vicenda delle plusvalenze. La squadra bianconera arrivava, fra l'altro, dalla pesante sconfitta in campionato contro il Napoli per 5 a 1. Una delle scene ha avuto clamore mediatico riguardanti la sfida fra le due squadre è stato il post partita, quando Spalletti ha inseguito con il braccio teso intento al saluto Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus stava ritornando nello spogliatoio deluso dal risultato, alla fine i due si sono salutati e l'episodio è finito lì.

Sull'argomento però ha parlato recentemente lo stesso Luciano Spalletti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Napoli ha spiegato il motivo per cui ha seguito Allegri in quel modo, sottolineando come cercasse il saluto di Massimiliano Allegri, anche se comprendeva la delusione del tecnico bianconero dopo il 5 a 1 subito dalla Juventus.

Luciano Spalletti ha parlato del saluto ad Allegri in Napoli - Juventus

'Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che Allegri potesse andarsene senza salutarmi'. Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Napoli ha aggiunto: 'In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso'.

Il tecnico fiorentino ha aggiunto che era evidente che in quel momento Allegri potesse pensare ad altro. Per il resto la scena ha avuto molto clamore, sottolineando come il suo essere "buffo" (definizione data da Allegri) ha contribuito a questo. Parole che spiegano la naturalezza del gesto di Spalletti. In tanti invece anche sui social avevano alimentato eventuali prese in giro del tecnico del Napoli nei confronti di quello bianconero.

Il Napoli dopo la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia ha vinto contro la Salernitana in campionato

La vittoria del Napoli contro la Juventus è stata molto importante, ma sorprende però l'uscita anticipata dagli ottavi di finale di Coppa Italia. I campani hanno perso ai rigori contro la Cremonese, decisivo l'errore di uno dei migliori giocatori della squadra campana in questa stagione, Lobotka.

Errori ce ne sono stati anche durante i tempi supplementari con tante possibilità da gol sbagliate dal Napoli. La squadra di Spalletti è ritornata alla vittoria nel match di campionato contro la Salernitana, battendo gli uomini di Nicola per 2 a 0. Un successo che consolida il primo posto dei campani in attesa delle partite che giocheranno Milan e Inter.