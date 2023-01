La Juventus è attesa da un fine gennaio impegnativo per quanto riguarda il Calciomercato. Si parla molto delle vicende giudiziarie e dei 15 punti di penalizzazione a cui farà ricorso al Coni ma la Juventus deve cercare di raccogliere più punti possibili oltre al fatto che c'è la possibilità di vincere la Coppa Italia e l'Europa League.

Per questo negli ultimi giorni di gennaio potrebbero arrivare dei rinforzi per migliorare una rosa che ha bisogno soprattutto di un terzino destro che possa essere un'alternativa a Cuadrado. Allegri recentemente ci ha adattato McKennie ma l'americano preferisce giocare da mezzala.

Per questo si valuterebbe l'arrivo di Rick Karsdorp, oramai una riserva nella Roma. L'olandese dopo un diverbio avuto con Mourinho è stato dichiarato cedibile dalla società romana. Secondo le ultime notizie di mercato di Sportmediaset la società bianconera starebbe valutando un prestito dell'olandese negli ultimi giorni di gennaio. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi ma la Juventus aspetterebbe gli ultimi giorni così da concretizzare un eventuale trasferimento dell'olandese a Torino in prestito con diritto di riscatto. La Roma lo valuta circa 10 milioni di euro, la società bianconera non vorrebbe spendere tale somma per il giocatore.

Possibile rinforzo in prestito Karsdorp

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il prestito di Karsdorp negli ultimi giorni di mercato.

L'olandese sarebbe l'ideale per la squadra bianconera non solo perché arriverebbe senza costo di cartellino ma anche perché è un giocatore d'esperienza e si adatterebbe in maniera veloce al 3-5-2 di Allegri. In questa stagione ha disputato diverse partite nella prima parte prima del diverbio con Mourinho che ha portato poi la Roma a dichiararlo cedibile.

Sul giocatore ci sarebbero anche diverse società inglesi, su tutte il Southampton. La società bianconera valuta anche altri giocatori per la fascia destra. Piace molto Ivan Fresneda ma la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe dipendere da una cessione importante. Se dovesse partire McKennie la società bianconera potrebbe decidere di acquistare lo spagnolo del Valladolid.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche in previsione della stagione 2023-2024. C'è l'esigenza di rinforzare una rosa che ha bisogno di giocatori per le fasce difensive in previsioni della partenza di Alex Sandro in scadenza di contratto a giugno. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da un altro giocatore in scadenza a giugno, Alejandro Grimaldo del Benfica, che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale per tre stagioni con la società bianconera.