Momento difficile per il Milan di Stefano Pioli, reduce dal pareggio amaro contro la Roma e soprattutto dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. I rossoneri cercano l'immediato riscatto in campionato per non perdere terreno dalla capolista Napoli. Sabato 14 gennaio alle ore 18:00, la formazione di Stefano Pioli sarà di scena al Via del Mare contro il Lecce di Baroni che sta attraversando un buon momento di forma.

Milan, squalificato Tonali: tornano Giroud e Leao dal 1'minuto

Per uscire da questo momento complicato, Pioli è pronto ad affidarsi alle certezze che rispondono al nome di Olivier Giroud e Rafael Leao.

Dopo la panchina in Coppa Italia, il bomber francese e l'esterno portoghese torneranno titolari nel 4-2-3-1 e completeranno il reparto offensivo assieme a Brahim Diaz e Saelemaekers, in vantaggio su Messias.

Assenza pesante invece in mezzo al campo vista la squalifica di Sandro Tonali, vero uomo in più in queste ultime uscite. L'ex Brescia dovrebbe esser sostituito da Pobega in vantaggio su Vrankcx ed in gol contro la Roma in campionato. Accanto all'ex Toro e Spezia, confermato Bennacer ormai ad un passo dal rinnovo contrattuale. Tutto confermato in difesa con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez pronti a proteggere la porta difesa da Tatarusanu.

Capitolo infortunati: buone notizie per Origi che dovrebbe ritornare in gruppo.

Il belga potrebbe esser convocato per la sfida di campionato, oppure il suo rientro sarà posticipato per il derby di Supercoppa contro l'Inter, in programma mercoledì 18 gennaio.

Lecce, 4-3-3 per Baroni: spazio all'ex Colombo e Di Francesco

Grande momento di forma per il Lecce reduce da quattro punti in due partite, frutto della vittoria sulla Lazio e del pareggio con lo Spezia.

In casa la formazione di Baroni offre sempre ottime prestazioni ed ha concesso punti solo ad Inter e Juventus, perdendo di misura.

Per quanto riguarda la formazione, Baroni è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-3-3: Falcone in porta; difesa a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. A centrocampo, torna dalla squalifica il capitano Hujlmand sostenuto ai lati da Maleh e Gonzalez, che piace tanto proprio al Milan in ottica estate.

Infine, in attacco tutto confermato con il tridente formato da Strefezza, Di Francesco e l'ex Lorenzo Colombo che sta avendo un grande impatto e dovrebbe esser riscatto in estate.

Probabili formazioni

Lecce: Falcone; Gendrey; Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hujlmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Pobega, Bennacer; Leao, Diaz, Saelemaekers, Giroud.