Dopo la qualificazione in Coppa Italia, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta subito a ripartire in campionato. Il pareggio con Monza non permette altri passi falsi per l'undici nerazzurro che sabato 14 gennaio alle ore 20:45, ospiterà il Verona reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Cremonese.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: chance per Dzeko e Dumfries

Per quanto riguarda il probabile undici che scenderà in campo contro il Verona, il tecnico Simone Inzaghi deve fare i conti con qualche dubbio soprattutto a centrocampo. Infatti, Barella e Calhanoglu non sono al top della condizione e potrebbero accomodarsi in panchina in vista del derby di Supercoppa contro il Milan, in programma mercoledì 18 gennaio 2023.

Per questo, l'allenatore nerazzurro potrebbe confermare la mediana vista contro il Parma, formata da Gagliardini, Asllani nel ruolo di play davanti alla difesa e Mkhitaryan.

In attacco, torna dal primo minuto Dzeko pronto a trascinare l'Inter come fatto contro il Napoli. L'attaccante bosniaco sarà affiancato da Lautaro Martinez, in grande spolvero nelle ultime due partite contro Monza e Parma. Dovrebbe partire dalla panchina il Tucu Correa. In difesa, tutto confermato con Škriniar, Acerbi e Bastoni davanti ad Onana, mentre l'unico ballottaggio potrebbe riguardare l'esterno destro con Dumfries che potrebbe esser preferito a Darmian. A sinistra confermatissimo Dimarco.

Capitolo infortunati: Brozovic dovrebbe ritornare a far dei convocati per la sfida contro il Milan mentre resta in bilico la posizione di Romelu Lukaku che complice un problema al ginocchio potrebbe saltare la sfida di campionato.

Verona, conferme per Lazovic e Djuric

Segnali di risveglio in casa Verona che ha colto la prima vittoria casalinga grazie al 2-0 contro la Cremonese firmato Darko Lazovic, autore di una doppietta.

Per quanto riguarda lo schema tattico, il tecnico Marco Zaffaroni è pronto a confermare il 3-4-2-1 delle ultime uscite: Montipò in porta; difesa a tre formata da Dawidowicz, Hien e Ceccherini.

A centrocampo, spazio alla cerniera formata da Tameze e Ilic mentre sulle corsie confermati Depaoli (vista l'indisponibilità di Faraoni) e Doig, esterno scozzese che si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A e piace molto a molte società tra cui la stessa Inter.

Infine, sulla trequarti spazio a Kallon e Lazovic pronti ad innescare la punta Djuric.

Difficile convocazione per Verdi ed Henry viste le voci di mercato.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Verona: Montipò; Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.