Nel primo pomeriggio di domenica 19 febbraio (quindi prima delle partite serali di Serie A Spezia-Juventus e Roma-Verona) il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino ha scritto un post su Twitter critico nei confronti di una grafica pubblicata da Sky Sport, riferita a una particolare statistica sulla massima serie che mette in rapporto i punti in classifica con i gol fatti. Tale graduatoria vedrebbe la Roma prima, seguita dalla Juventus e dal Napoli.

Il post di Alvino sulla statistica del rapporto fra i punti in classifica e i gol segnati da ogni squadra

'Il ridicolo cresce in proporzione a quanto ci si dà da fare per difenderlo', è questo il testo del post su Twitter di Carlo Alvino, il quale ha aggiunto anche un'immagine di Sky Sport riferita alla statistica sul rapporto fra i punti in classifica e i gol segnati da ogni squadra.

Al primo posto in questa particolare graduatoria vi è la Roma di Mourinho, che ha fatto 1,41 punti per ogni gol realizzato in campionato, seguita dalla Juventus di Allegri con 1,29 punti per ogni rete segnate. Al terzo posto vi è il Napoli di Spalletti (capolista nella classifica di Serie A con 15 punti sulla seconda) che invece ha come media punti di 1,10 per ogni gol segnato.

Seguono il Milan e l'Inter a 1,07 punti per ogni rete siglata, la Lazio a 1,05 e l'Atalanta a 1,00 punti.

I commenti degli utenti al post di Alvino

Il post pubblicato da Carlo Alvino è stato commentato da diversi utenti di Twitter. Gran parte di questi hanno sottolineato il fatto che la classifica relativa ai punti realizzati in rapporto ai gol fatti non sia molto utile per dare un giudizio sulla forza di una squadra rispetto a un'altra.

Un utente ha commentato il post del giornalista partenopeo scrivendo: 'Io ancora devo capire il senso di questa classifica e la sua utilità. Ad ogni modo, nemmeno in questa la Juve è prima, fatevi una domanda e datevi una risposta'.

Un altro follower di Alvino ha scritto: 'Ma è una valutazione inutile e senza senso. È normale, segnano poco rispetto alle altre, la media è normale che sia alta.

Il Napoli fa tre goal a partita, il Milan due, lo fanno appositamente per creare attenzioni negative verso la Juventus per fare ascolti. Non c'è altra spiegazione'.

Un altro ha invece sottolineato: 'Questa classifica/statistica non ha senso. Paradossalmente, se una squadra vince lo scudetto fa 100 punti con 100 gol fatti ha un rapporto di 1,0 in questa classifica'.