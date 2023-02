Arrivano buone notizie dall'infermeria del Milan: Mike Maignan tornerà infatti ad allenarsi con la squadra in questa settimana insieme al centrocampista Bennacer, mentre per Davide Calabria si prospettano altri 15 giorni di stop.

Il punto sugli infortunati in casa rossonera

L'infermeria del Milan sembrerebbe potersi svuotare: Mike Maignan tornerà disponibile agli allenamenti con il gruppo nei prossimi giorni, il portiere sembrerebbe volersi candidare per una convocazione già per la partita di campionato di domenica 26 febbraio contro l'Atalanta.

Difficilmente otterrà subito un posto da titolare, è più probabile un rientro graduale in vista della prossima importante sfida contro il Tottenham in Champions League che si giocherà a Londra l'8 marzo.

Le notizie che arrivano dall'infermeria sono buone anche per il rientro imminente di Bennacer, che dovrebbe essere totalmente recuperato dopo l'infortunio patito a livello muscolare nelle scorse settimane.

Il centrocampista dovrebbe riprendere la titolarità nella sfida del Meazza contro l'Atalanta in campionato; più complesso il recupero di Davide Calabria, per il quale si prospettano almeno 15 giorni di stop. Al suo posto dovrebbe essere confermato Thiaw, che sta svolgendo bene il compito di braccetto nell'impostazione tattica di Stefano Pioli.

L'infortunio di Mike Maignan

Il portiere francese è fuori da parecchi mesi per via di un infortunio di tipo muscolare che ha interessato il polpaccio destro; il giocatore si è sottoposto a nuovi controlli medici che hanno mostrato una buona evoluzione nel processo di guarigione effettuato tramite un trattamento conservativo.

Secondo le notizie provenienti da Milan Lab, Mike Maignan sta rispondendo bene al recupero finale e potrebbe così tornare a disposizione per le prossime partite.

Ovviamente le condizioni del muscolo saranno monitorate costantemente, specie nei giorni in cui il portiere rientrerà ad allenarsi con il gruppo, quando i carichi di lavoro si faranno via via più intensi.

Il possibile rientro di Zlatan Ibrahimovic

Pronto al rientro anche Zlatan Ibrahimovic, che scalpiterebbe per un posto da titolare; nel finale della partita con il Monza si augurava un suo ingresso in campo, probabilmente rinviato alla prossima sfida di campionato.

L'attaccante svedese sta svolgendo un recupero personalizzato per ritornare al top della sua forma fisica ma non farà comunque parte del gruppo in partenza per Londra per il ritorno di Champions contro gli Spurs, Zlatan infatti non è stato inserito nella lista Champions del club.