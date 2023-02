La gara d'andata dell'ottavo di finale di Champions League fra Milan e Tottenham è terminata 1 a 0. Il risultato è ribaltabile al ritorno ma di certo la situazione che sta vivendo Antonio Conte al Tottenham non è delle più facili, non è un caso che non sia ancora arrivato il prolungamento del contratto in scadenza al prossimo giugno. A parlare del futuro professionale del tecnico pugliese di recente è stato Gianluca Di Marzio: il giornalista sportivo ha confermato infatti la possibilità che Conte possa lasciare il Tottenham per far ritorno in Italia.

Fra le possibili destinazioni ci sarebbe proprio la Juventus.

Ad alimentare i rumor sul possibile ritorno in Italia di Conte è stato lo stesso tecnico in una recente intervista a Sky Sport nel corso della quale l'ex allenatore di Juve, Inter e Siena - poco prima del match di San Siro - ha sottolineato che l'Italia è rimasta nel suo cuore. Per alcuni addetti ai lavori sarebbe un segnale di mercato da parte del tecnico pugliese.

Conte potrebbe sostituire Allegri alla Juventus in caso di partenza del toscano

Antonio Conte potrebbe lasciare il Tottenham a giugno. Come noto è in scadenza di contratto con la società inglese e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento. Conte potrebbe ritornare nel campionato italiano, si parla al riguardo di un suo possibile ingaggio da parte della Juventus.

Le indiscrezioni di mercato confermano come Massimiliano Allegri possa lasciare Torino, anche se il tecnico ha ancora due anni di contratto con la società bianconera. Molto dipenderà da come terminerà la stagione della Juventus, su cui pesano evidentemente le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Il -15 punti in classifica sta condizionando il campionato della squadra bianconera, anche se va crescendo la speranza per società e tifosi che il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni possa garantire un annullamento della sentenza.

C'è però un altro filone d'indagine che peserà sulla società bianconera, quello sulla manovra stipendi, che potrebbe portare altri punti di penalizzazione.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Zidane e Gasperini

La Juventus valuterebbe altri tecnici nell'eventualità in cui Massimiliano Allegri possa lasciare Torino a giugno.

Piace Zinedine Zidane, attualmente senza panchina e che potrebbe accettare un nuovo progetto sportivo con la valorizzazione di tanti giovani di qualità. Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Gianpiero Gasperini, che dopo le problematiche della scorsa stagione è ripartito nell'Atalanta in maniera importante affidandosi a giovani di qualità come Lookman e Hojlund, protagonisti di prestazioni importanti in questo campionato.

Ritornando a Conte la classifica non ideale del Tottenham in campionato e le possibilità di un'uscita anticipata dalla Champions League dopo l'1 a 0 dell'andata contro il Milan potrebbero agevolare una sua partenza a giugno.