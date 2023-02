Ezio Greggio è stato intervistato nelle scorse ore da Tuttosport per quello che concerne la penalizzazione data alla Juventus. Del -15 inflitto ai bianconeri per il caso plusvalenze, hanno parlato anche l'avvocato Leopoldo Lombardo a Tuttojuve.com e l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli a TMW.

Ezio Greggio difende la Juventus: "Non ritengo assolutamente corretta la penalizzazione data alla Juve"

Ezio Greggio, conduttore e comico tifoso della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano Tuttosport in proposito alla penalizzazione di -15 punti in campionato inferta alla formazione bianconera.

Greggio, ha dunque voluto sottolineare, come la punizione data alla Juve non sia stata corretta: "La penalizzazione di 15 punti? Assolutamente non la ritengo giusta. Ritengo che le persone che avessero compiuto atti illeciti ne risponderanno nel caso e la società dovrebbe pagare amministrativamente dopo un giusto dibattimento. E quindi squadra e tifosi non meritano questa penalizzazione". Greggio ha poi continuato il suo discorso, evidenziando come il -15 inflitto alla Juventus per il caso plusvalenze sia stata una penalizzazione data in maniera frettolosa e che non abbia permesso alla formazione bianconera di mettere in campo difese o prove che potessero evitare una simile punizione.

Va ricordato che la Juventus è stata penalizzata poichè il giudice ha spiegato nelle 36 pagine di sentenza che la sanzione tiene conto "della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione", ecco perchè sarebbe stata punita solo la Juve in quanto - si legge - "non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione".

Avvocato Lombardo sulla penalizzazione alla Juve: "Sentenza che non convince, appare evidente una disparità di giudizio"

Della stessa opinione di Ezio Greggio per quello che concerne la penalizzazione di -15 data alla Juventus è l'avvocato Leopoldo Lombardo. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore da Tuttojuve.com, ha analizzato la situazione dei bianconeri sotto l'aspetto giudiziario, affermando quanto segue: "L’idea che mi sono fatto della sentenza emessa dalla Corte d’Appello federale è estremamente negativa poiché le motivazioni riportate nelle 36 pagine della suddetta sentenza (di cui è estensore l’Avv.

Scordino già vice Commissario e Consigliere della SIAE) non convincono e il pensiero è che ci troviamo di fronte ad un’evidente disparità di giudizio tra la Juventus e le altre squadre coinvolte nelle medesime operazioni".

Cobolli Gigli sulle penalizzazioni date alla Juve: "Campionato modificato dalle penalizzazioni"

Della penalizzazione data alla Juventus ha parlato ai microfoni di TMW anche l'ex presidente dei bianconeri Cobolli Gigli.

Ecco le sue dichiarazioni: "Questo campionato è ancora più sofferto di uno normale: è stato modificato dalla penalizzazione. Sarebbe meglio che le sanzioni arrivassero o all'inizio o alla fine, riceverle adesso è un grosso problema. La situazione è ancora più difficile rispetto a Calciopoli. Si trovavano in corsa per l'obiettivo Champions e tutto d'un colpo arriva la mazzata in testa ai giocatori, che non c'entravano nulla".