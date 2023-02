La Juventus ed il Milan potrebbero scontrarsi sul mercato in estate. Le due società italiane hanno l'obiettivo di puntellare i rispettivi organici e ritornare subito a competere per il campionato italiano e ritagliarsi maggiore spazio nelle competizioni europee. I due club italiani starebbero valutando dei colpi importanti soprattutto nel reparto offensivo con il nome di Marco Asensio che resta nei radar sia dei rossoneri che dei bianconeri.

Juve-Milan: possibile sfida per Asensio in estate

Il talento spagnolo potrebbe infatti lasciare il Real Madrid in estate per giocare con continuità e ritornare protagonista in una squadra europea.

Nonostante un buon impiego nella formazione di Carlo Ancelotti, il numero 11 non riesce a trovare sempre spazio come titolare e ciò potrebbe determinare il suo addio dalla Casa Blanca. Dopo il tentativo mancato da parte del Barcellona, sia Juventus che Milan potrebbero provarci per l'asso spagnolo.

I rossoneri devono fare i conti con l'eventuale cessione di Rafael Leao che resta uno degli obiettivi di mercato di Chelsea e Manchester City per la prossima stagione, mentre la Juventus deve capire il futuro di Angel Di Maria che in caso di mancato approdo nelle coppe europee potrebbe decidere di lasciare Torino. Inoltre c'è da convincere il Real che non fa sconti sul piano economico e chiede almeno 40 milioni di euro per intavolare una trattativa in estate.

Juve, probabile permanenza di Chiesa. Rinnovo per Danilo

Oltre ad eventuali acquisti, la Juventus vuole blindare i calciatori più rappresentativi e più importanti dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri vogliono infatti la conferma di diversi giocatori che nella prossima stagione dovranno esser la base per ripartire.

Il primo è certamente Danilo, leader della retroguardia che continuerà la sua avventura in bianconero. Infatti, il difensore verdeoro ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025 con un sensibile aumento dell'ingaggio che dovrebbe raggiungere i 5 milioni di euro. Con la conferma di Danilo, ci potrebbe essere anche quella di Federico Gatti che in questa prima stagione con la maglia della Vecchia Signora si è ritagliato un discreto spazio nelle rotazioni di mister Allegri.

Altro elemento imprescindibile per la prossima stagione è sicuramente Federico Chiesa che nonostante l'interesse di molti club europei come il Real Madrid dovrebbe restare in bianconero salvo offerte mostre dell'ultimo minuto.

Restano in bilico le posizioni di Moise Kean e soprattutto di Dusan Vlahovic, corteggiatissimo dal Real e dai club di Premier League. La Vecchia Signora vorrebbe trattenerlo ma a differenza di Chiesa non risulterebbe incedibile di fronte ad offerta attorno agi 80-90 milioni di euro.