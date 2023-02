Il conduttore televisivo Paolo Bonolis, intervistato nelle scorse ore dal sito FCinter1908.it, ha parlato del derby milanese che giocheranno questa domenica 5 febbraio alle ore 20:45 Inter e Milan.

Della stracittadina milanese, inoltre, hanno parlato in conferenza stampa anche i due allenatori Stefano Pioli per il Milan e Simone Inzaghi per l'Inter.

Inter-Milan, Bonolis provoca: 'A loro non mancheranno gli stimoli dopo le tre pappine prese in terra d'Arabia'

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifoso dell'Inter, si è soffermato sul derby che si disputerà a San Siro nelle prossime ore: "Il Milan visto ultimamente è più abbordabile, ma prima o poi, come ogni Araba Fenice risorgerà dalle sue ceneri: spero non con l'Inter.

Gli stimoli non mancano dopo le tre pappine in terra d'Arabia. Immagino non vorranno ripetere un'altra pessima figura".

Bonolis nell'intervista ha poi voluto sottolineare: "E' sempre un problema arrivare favoriti al derby. Mi sembra di aver capito che Pioli possa passare anche al 4-3-3 irrobustendo il centrocampo. E' sempre un derby, un terno a lotto".

Inoltre Paolo Bonolis ha anche parlato della partenza di Skriniar dall'Inter che avverrà in estate, spiegando che tale situazione è la dimostrazione che "la riconoscenza non è di questo mondo, né di questi tempi. Ognuno guarda le proprie casse e un giocatore può essere facilmente imbevuto di chiacchiere da un procuratore".

Derby di Milano, le parole degli allenatori Pioli e Inzaghi

Del derby tra Inter e Milan hanno parlato anche gli allenatori delle due squadre nella consueta conferenza stampa della vigilia.

L'allenatore della formazione rossonera Stefano Pioli ha detto: "Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, ho visto tutti volenterosi".

Cambio di modulo? "4-3-3? Non lo dico. Cambierò qualcosa sicuramente senza dimenticare le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Ibrahimovic? ha un importanza tangibile e forte. Fuori dalla lista Uefa perché non abbiamo garanzie sul suo recupero". Pioli ha poi concluso parlando di un possibile cambio tattico per affrontare l'Inter: "Abbiamo preparato un piano per la partita in funzione degli ultimi match e della Supercoppa.

Abbiamo lavorato con molta attenzione"

Anche l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: "Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. Il derby è particolare, il Milan è in un momento non positivo ma sono campioni d'Italia e agli ottavi di Champions. Hanno qualità, li rispetto molto e dovremo mettere qualità, determinazione e attenzione".