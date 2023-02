La questione dell'addio dall'Inter di Milan Skriniar che avverrà a fine stagione ha interessato anche Paolo Bonolis, da sempre tifoso interista, che ha rilasciato un'intervista dove commentato la vicenda, soffermandosi anche su altri argomenti, come l'imminente derby Inter-Milan.

Il commento di Paolo Bonolis sulla situazione di Skriniar

Riguardo alla vicenda di Milan Skriniar, parlando al sito FCInter1908, Paolo Bonolis ha sottolineato che: "rispetto a quello che possiamo percepire da questa vicenda, il procuratore ha voluto prendere tempo per far andar via il suo giocatore a zero e quindi più commissioni dal PSG".

Secondo il conduttore "sarebbe bastato che il suo agente dicesse di prendere i soldi del PSG perchè volevano una nuova carriera e l'Inter lo avrebbe fatto (...) non credo che Skriniar volesse fare così, ma avrebbe sicuramente potuto evitare questa strategia".

Paolo Bonolis ha proseguitocon un paragone cinematografico: "In fondo è come Jessica Rabbit che dice, non sono cattiva, mi disegnano in questo modo!".

Secondo il Bonolis il caso Skriniar è dimostrazione che "la riconoscenza non è di questo mondo, né di questi tempi. Ognuno guarda le proprie casse e un giocatore può essere facilmente imbevuto di chiacchiere da un procuratore".

Sulla gestione futura del giocatore in questi sei mesi di permanenza in nerazzurro, il conduttore ha le idee chiare: "È tutto nelle mani di Milan, è difficile come situazione.

I giocatori oggi hanno sempre ragione e possono dettare le condizioni. E' una situazione alquanto bizzarra."

Il prossimo appuntamento: il derby col Milan

Bonolis ha concluso la sua intervista parlando anche del prossimo derby di campionato: "È sempre difficile arrivare a queste partite sentendosi leggermente favoriti. Pioli dovrebbe partire con un 4-3-3 con più centrocampisti rispetto al solito; questa rimane una partita da tripla in schedina.

Il Milan può rinascere dalle proprie ceneri ogni momento, come l'Araba Fenice. Mi auguro che questo non accada contro di noi."

Poi la battuta rivolta ai rossoneri: "Hanno preso tre pappine in Arabia, credo arriveranno preparati per non ripetere una figura così pessima."

Riguardo la situazione della Juventus, il conduttore ha voluto concludere sottolineando: "Quando c'è un problema ci sono sempre di mezzo loro, ma se quanto emerso è davvero reale, dovrebbero ringraziare per i soli 15 punti di penalizzazione ricevuti."