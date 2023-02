Il Calciomercato non si ferma anche se ora i trasferimenti sono fermi; dalla Premier League arriva la notizia di un interessamento importante dell'Arsenal per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez.

La dirigenza della squadra londinese starebbe preparando un'offerta monstre vicina ai 125 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante argentino ma si è parlato anche dell'interessamento dell'Atletico Madrid.

L'interesse dell'Arsenal su Lautaro

Nelle ultime settimane è aumentato l'interesse dell'Arsenal verso l'attaccante di Bahia Blanca; la squadra londinese è prima in Premier League ed in vista di una qualificazione alla prossima Champions e questo potrebbe portare la dirigenza a valutare importanti investimenti per la prossima stagione.

Le voci dall'Inghilterra parlano di una possibile proposta per Lautaro Martinez nella prossima estate, che sarebbe l'indiziato numero uno per rinforzare la squadra di Arteta.

I gunners vorrebbero offrire un contratto milionario all'attaccante nerazzurro che oggi percepisce circa 6 milioni di euro a stagione; si parla di una cifra vicina ai 10 milioni di euro annui.

Altre big di Premier sull'attaccante argentino

La Premier League è sicuramente il campionato con più potere economico di investimento rispetto alle altre leghe; sono molti i club che starebbero pensando di stanziare investimenti per ottenere le prestazioni di Lautaro Martinez.

Tra questi i principali che si sarebbero fatti avanti con gli osservatori sportivi sono, oltre all'Arsenal in prima linea, il Chelsea ed il Liverpool.

Jurgen Klopp avrebbe mostrato più volte la sua predilezione per le giocate dell'attaccante dell'Inter, anche dopo il gol realizzato da Lautaro nel ritorno degli ottavi della scorsa Champions League.

I due club da tempo monitorano il calciatore argentino e nella prossima sessione di mercato potrebbero concretizzare il loro interesse con una offerta milionaria.

Nel caso in cui dovesse continuare il rapporto lavorativo di Antonio Conte alla guida del Tottenham, anche la squadra londinese potrebbe proporsi come futura destinazione per il bomber nerazzurro Lautaro Martinez, dati anche gli ottimi rapporti con il suo ex-allenatore.

Le statistiche di Lautaro in questa stagione

L'attaccante argentino dell'Inter, classe 1997, ha giocato 20 partite in questa Serie A, segnando 11 reti.

Ha segnato anche nella finale di Supercoppa vinta con il Milan 3-0 disputata a Ryahd.

In Coppa Italia ha disputato 2 partite segnando un gol, decisivo per portare l'Inter ai supplementari contro il Parma; anche in Champions ha realizzato una rete, giocando però 6 partite complessive nei gironi di qualificazione.