Luca Calamai, giornalista, nelle scorse ore ha analizzato con un editoriale pubblicato da Tmw il momento della Juventus. Della formazione bianconera e della vittoria ottenuta dagli uomini di Allegri nei confronti della Fiorentina per 1 a 0 in campionato hanno parlato anche il giornalista Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio e Fabio Caressa alla trasmissione Sky Football Club.

Juve, Calamai sul futuro dei bianconeri: "La squadra va rifondata tenendo Vlahovic e ingaggiando Del Piero in società"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha scritto un editoriale sulle pagine del portale Tmw, nel quale ha voluto analizzare il momento che sta vivendo la Juventus.

Calamai ha dunque evidenziato come la formazione bianconera dovrebbe rifondare le proprie basi e iniziare un nuovo percorso scommettendo su 3 punti: "La Juve vince ma è una piccola Juve, la squadra bianconera è da rifondare. La Juve deve trovare prima possibile un nuovo percorso. Proviamo a dare tre idee: 1) Vlahovic deve essere l’unico intoccabile perché garantisce venti gol a campionato: 2) Pogba va mandato via anche a costo di rimetterci dei soldi perché non ha mandato un segnale di affetto vero ai bianconeri e 3) nei panni della proprietà affiderei a Del Piero un ruolo da consulente tecnico".

De Paola sulla Juventus: "Allegri in questo momento è intoccabile, è riuscito a mantenere la barra dritta in un momento difficile"

Della Juventus ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio anche il giornalista Paolo De Paola, che analizzando la vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina ha voluto elogiare in primis il tecnico Massimiliano Allegri.

Eccole sue parole: "Allegri in questo momento non si tocca, l’ho criticato a lungo però contro la Fiorentina ho visto una rabbia nella squadra trasmessa dall’allenatore e che non avevo visto in molte partite. Mantenere la barra dritta in un momento del genere va apprezzato. La vittoria con la Fiorentina è importante ed è arrivata con la volontà.

In questo momento è secondario risalire in classifica, così come il gioco, adesso bisogna tenere compatta la squadra e l’ambiente".

Juve, Caressa: "Ha molta più qualità rispetto a prima ma nel secondo tempo Allegri ha scelto di giocare più chiuso"

Della Juventus e del successo ottenuto per 1 a 0 contro la Fiorentina dai bianconeri ha voluto parlare anche Fabio Caressa. Il giornalista e conduttore nella trasmissione Sky Football Club ha dunque detto: "La Juventus ha tanta più qualità rispetto a prima: Di Maria gioca e Chiesa è tornato. Anche se nel secondo tempo Allegri ha scelto di giocare un calcio più chiuso. Gol annullato a Vlahovic? Il fuorigioco di bernoccolo mi fa impazzire".