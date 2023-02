Uno dei nomi più ambiti della prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe essere quello di Rasmus Hojlund che tanto bene sta facendo con l'Atalanta in questa stagione. Il centravanti danese è finito nel mirino dell'Inter che sta cercando rinforzi in attacco in vista di giugno. I nerazzurri, però, non sarebbero gli unici interessati al classe 2003, ritenuto uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale. Tanti i top club europei interessati a lui e, tra questi, ci sono anche quelli di Serie A.

Su Hojlund, infatti, avrebbero messo gli occhi anche Milan, Napoli e Juventus che, per motivi diversi, potrebbero modificare il reparto avanzato alla fine di quest'annata.

L'offerta dell'Inter per Hojlund

L'Inter, la prossima estate, potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Joaquin Correa non ha mai convinto e sarà ceduto qualora dovesse arrivare qualche proposta interessante. Ma c'è da discutere anche del futuro di Romelu Lukaku. Il belga è in prestito secco dal Chelsea e, a fine anno, si dovrà discutere dell'eventuale rinnovo del prestito: molto dipenderà anche dal rendimento del giocatore da qui a giugno. Solo per tenerlo quest'anno, infatti, sono stati investiti quasi 20 milioni di euro e l'anno prossimo, anche con uno sconto dei Blues, difficilmente si scenderà sotto il muro dei 15 milioni di euro.

In caso di addio anche di Lukaku, l'Inter dovrà intervenire sul mercato e il centravanti individuato sarebbe Rasmus Hojlund che si sta mettendo particolarmente in luce nella sua prima stagione in Italia, con la maglia dell'Atalanta.

La Dea ha investito 17 milioni di euro per acquistarlo dallo Sturm Graz, la scorsa estate, e ora la valutazione non sarà inferiore ai 40 milioni di euro. L'idea della società meneghina sarebbe quella di provare ad inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Occhio proprio a Correa, valutato 15 milioni, o al giovane talento Fabbian, valutato 10 milioni: Fabbian sta facendo bene in Serie B in prestito alla Reggina.

La proposta della Juventus

Anche la Juventus ha sondato il terreno per Hojlund, dopo aver provato a prenderlo la scorsa estate. I bianconeri cercheranno di affondare il colpo qualora dovessero cedere Dusan Vlahovic. A quel punto, il club potrebbe mettere sul piatto parte del ricavato (il serbo è valutato 100 milioni), non superiore ai 30 milioni, più il cartellino del giovane Soulé.

Il tentativo del Milan

Pure il Milan cerca un centravanti, visto che Ibrahimovic potrebbe ritirarsi e Origi non dà garanzie dal punto di vista fisico. I rossoneri non possono fare un investimento da oltre 40 milioni di euro ma Maldini potrebbe offrire i cartellini di Gabbia e Rebic per abbassare notevolmente l'esborso economico.

L'offerta del Napoli

Il Napoli andrebbe su Hojlund [VIDEO] qualora dovesse cedere Victor Osimhen, cercato da tutti i top club europei, pronti ad investire quasi 150 milioni di euro per il nigeriano. De Laurentiis ha dimostrato di poter fare a meno dei big, essendo bravo a programmare per il presente e per il futuro e, per questo motivo, starebbe lavorando sotto traccia per cautelarsi con il danese dell'Atalanta. Non è da escludere l'inserimento di Elijf Elmas, per non investire 40 milioni cash per il suo cartellino, arrivando al massimo ad un esborso da 20 milioni.