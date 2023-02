Le vicende giudiziarie non frenano il mercato della Juventus. Di certo le trattative riguardanti la società bianconera dipenderanno in gran parte da quale (e se) giocherà una competizione europea. Per questo motivo a tenere banco è sia il mercato in entrata che in uscita. Fra i giocatori che più piacciono c'è Dusan Vlahovic. La punta è seguita da diverse società inglesi oltre che da quelle tedesche e spagnole, Con il Real Madrid che punterebbe forte su Vlahovic. La società bianconera lo valuterebbe circa 100 milioni di euro. Del futuro professionale di Vlahovic ha voluto parlare anche Matteo Caronni, ospite a Top Calcio 24.

Il giornalista sportivo ha dichiarato che Allegri potrebbe anche accettare un'eventuale partenza di Vlahovic qualora dovesse arrivare un giocatore come Icardi, attualmente in prestito al Galatasay dal Paris Saint Germain.

'A sensazione, non è una notizia, se ad Allegri dici via Vlahovic e dentro Icardi lui dice ‘va bene’. Non mi stupirei se Allegri (estimatore di ‘Maurito’, ndr) facesse il suo nome qualora la società gli chiedesse un parere su un rinforzo per il settore avanzato'. Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni ospite a Top Calcio 24. Il giornalista sportivo ha parlato così della possibile partenza di Vlahovic e di una eventuale sostituzione con Mauro Icardi.

L'argentino è attualmente in prestito dal Paris Saint Germain al Galatasay. L'argentino guadagna circa 12 milioni di euro a stagione, attualmente sembra difficile un riscatto del cartellino da parte della società turca per motivi economici. Fino ad adesso Icardi ha disputato 13 match fra campionato turco e coppa segnando 9 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.

Un giocatore che sta incidendo in maniera evidente con il Galatasaray e potrebbe interessare alla Juventus nell'eventualità in cui dovesse partire Vlahovic.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile dell'interesse di diverse società per Vlahovic, da quelle inglesi a quelle tedesche e spagnole.

Si parla anche di una possibile partenza di Bremer, molto dipenderà dall'evoluzione delle vicende giudiziarie. Per quanto riguarda invece il futuro professionale dei giocatori in scadenza, Allegri spererebbe nella permanenza di Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Difficile la conferma di Alex Sandro e Juan Cuadrado [VIDEO], che pesano molto sul bilancio societario con i loro ingaggi.