Sembra essere cambiato il vento in casa Juventus dato che stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe rimanere sulla panchina anche per la stagione 2023-2024. Per quanto riguarda l'annata in corso, la squadra sta cercando di ottenere più punti possibili in campionato e di arrivare più in fondo possibile alle coppe: in Europa League presto ci sarà la sfida degli Ottavi di Finale contro il Friburgo, in Coppa Italia ad aprile bisognerà invece affrontare le semifinali contro l'Inter.

Allegri starebbe addirittura ponendo le basi tecniche per le prossime stagioni, la prima richiesta in tal senso sarebbe la permanenza di Angel Di Maria, che in questa seconda parte di stagione sta dimostrando tutta la propria classe. La tripletta contro il Nantes del Fideo ha definitivamente cementificato il suo ruolo di leader, di qui in avanti Allegri conterà su di lui sempre di più.

Massimiliano Allegri vorrebbe la permanenza di Di Maria per la stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dunque dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri vorrebbe la permanenza Di Maria anche per la stagione 2023-2024. La Juventus del futuro sarà sempre più giovane ma avrà bisogno anche di giocatori di esperienza e di qualità come l'argentino, che sta dando un contributo importante in questa seconda parte di stagione.

Allegri si sarebbe dunque confrontato con l'amministratore delegato Scanavino e con il direttore tecnico chiedendo la conferma dell'argentino che attualmente guadagna circa 7 milioni di euro a stagione più bonus: l'auspicio è che il fantasista possa accettare una cifra inferiore pur di restare a Torino e rimandare così di un anno il rientro in Argentina.

Il futuro professionale di Leandro Paredes

Diversa invece la situazione per l'altro argentino arrivato nel Calciomercato estivo, Leandro Paredes. Allo stato attuale appare molto difficile il riscatto del cartellino del giocatore di proprietà del PSG col quale il club in estate si è accordato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

L'unica concreta possibilità sarebbe allora quella di prolungare il prestito di un altro anno, ma Paredes guadagna molto (quasi 7 milioni l'anno) e dovrà dimostrare di poter essere utile alla causa in questa seconda parte di stagione per guadagnarsi una riconferma anche solo in prestito.

Per quanto riguarda invece gli altri giocatori in scadenza, appare difficile una riconferma di Juan Cuadrado ed Alex Sandro, anche se si parla di un possibile prolungamento del contratto del brasiliano a cifre molto minori rispetto ai 6 milioni l'anno percepiti attualmente dal terzino. Molto delle strategie del club dipenderà ovviamente dalla partecipazione o meno alle coppe europee della prossima stagione.