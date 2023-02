La procura di Torino ha deciso di inviare gli atti del caso plusvalenze in cui è coinvolta la società Juventus ad altre sei procure italiane, per ragioni di competenza territoriale. Il motivo di questa scelta riguarderebbe i rapporti fra la società bianconera e le altre squadre. Come scrive l'Ansa le Procure a cui sarebbero stati inviati i documenti da parte di quella di Torino sono: Bologna, Udine, Bergamo, Genova (probabilmente per la Sampdoria), Cagliari e Modena, in questo caso per i possibili rapporti di mercato con il Sassuolo.

Dell'argomento ha voluto parlare anche Giacomo Scutiero, opinionista di Juventibus e tifoso della Juventus, che su Twitter ha sottolineato come la Juventus è certa di non avere debiti con nessuna società di Serie A con cui ha definito delle trattative di mercato nelle ultime stagioni.

Giacomo Scutiero ha parlato dell'invio degli attivi da parte della Procura di Torino ad altre sei italiane

'Circa gli atti inviati da Torino ad altre sei procure, la Juventus è certa di non avere debiti con nessuno e non attende nuove contestazioni a carico'. Questo parte del post pubblicato su Twitter di Giacomo Scutiero. L'opinionista di Juventibus ha poi aggiunto: 'La società bianconera per niente sorpresa dal solito tempismo perfetto: mancano pochi giorni alla consegna del ricorso e al Consiglio d'Amministrazione della semestrale'.

La società bianconera infatti a breve presenterà il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze e alla penalizzazione decisa dalla Corte Federale d'Appello di 15 punti da scontare nel campionato italiano.

Le società coinvolte nell'indagine sarebbero Atalanta, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Bologna e Cagliari

Secondo calciomercato.com sarebbero Atalanta, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Bologna e Cagliari le società che potrebbero essere indagate dalle rispettive Procure. Bologna e Cagliari rappresenterebbero delle novità in quanto non erano state menzionate inizialmente con la chiusura delle indagini preliminari. Di conseguenza l'indagine potrebbe ampliarsi andando a coinvolgere anche queste società.