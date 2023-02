Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare in maniera sensibile nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello d'attacco. Tutti i dubbi sono relativi alla permanenza di Romelu Lukaku, che è in prestito dal Chelsea. I nerazzurri non hanno intenzione di investire altri 20 milioni di euro tra prestito e ingaggio al lordo e per questo motivo per il rinnovo del prestito serviranno uno sforzo da parte del giocatore e uno sconto da parte dei Blues. La società si sta guardando intorno e una delle alternative porterebbe all'attaccante argentino, Julian Alvarez, scontento per lo scarso utilizzo avuto al Manchester City.

Anche il Torino è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima estate visto che Andrea Belotti, andato via a parametro zero, non è stato praticamente sostituito. Il nome che piace ai granata è quello di M'Bala Nzola, attualmente in forza allo Spezia.

Inter su Alvarez

L'Inter cambierà qualcosa in attacco la prossima estate. Tanti sono i dubbi sul reparto avanzato, con Lautaro Martinez che sembra essere l'unico sicuro di restare a Milano, a meno che non arrivi in sede una proposta superiore ai 100 milioni di euro. Per il resto, tutti sono in discussione: da Joaquin Correa, che ha deluso, a Edin Dzeko, che è in scadenza di contratto, passando per Romelu Lukaku, che è in prestito dal Chelsea.

I nerazzurri, dunque, si stanno guardando intorno e uno dei nomi attenzionati sarebbe quello di Julian Alvarez. L'attaccante argentino piaceva già prima del suo trasferimento al Manchester City, ma adesso sembra scontento per il poco minutaggio avuto da Pep Guardiola. Diciannove le presenze raccolte in Premier League, gran parte partendo dalla panchina, e cinque gol all'attivo.

D'altronde trovare spazio con un fenomeno come Haaland davanti è tutt'altro che semplice e per questo si starebbe aprendo lo spiraglio ad una cessione. La società nerazzurra punta a strappare il classe 2000 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro, andando a ricomporre con Lautaro Martinez un tandem d'attacco tutto argentino.

La proposta del Torino per Nzola

Il Torino è sempre alla ricerca di una prima punta visto che Andrea Belotti, andato via la scorsa estate a parametro zero, non è stato sostituito. L'ultimo nome finito nel mirino dei granata è quello di M'Bala Nzola, che con la maglia dello Spezia ha segnato undici gol in venti partite di campionato. Classe 1996, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e questo condiziona la sua valutazione, inferiore ai 10 milioni di euro. I granata potrebbero provare a prenderlo per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, bonus inclusi.