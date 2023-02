Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da juvenews.eu, Antonio Conte sarebbe lontano dal rinnovare il suo contratto in scadenza a fine stagione con il Tottenham. Questa circostanza, avrebbe quindi attratto le attenzioni di due squadre, la Juventus ed il Milan. Entrambe, qualora non si qualificassero alla prossima Champions League, potrebbero considerare Conte come una valida alternativa per la propria panchina.

Juventus, Conte sarebbe uno dei nomi osservati per sostituire eventualmente Allegri a fine anno

Antonio Conte, attuale manager del Tottenham, sta passando un momento complicato alla guida del club londinese contraddistinto da diverse problematiche dovute alla resa della squadra unita ad alcune esigenze personali che il tecnico pugliese avrebbe palesato.

Inoltre, alla fine della stagione in corso, il contratto di Antonio Conte con gli "Spurs" andrà in scadenza e secondo quanto riferito nelle scorse ore dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, le parti sarebbero lontane dal trovare l'accordo che gli permetta di continuare insieme. Di conseguenza, Conte potrebbe svincolarsi dalla compagine inglese in estate e questa possibilità avrebbe attratto le attenzioni di due squadre italiane, la Juventus ed il Milan.

Per quanto concerne la Juve, la formazione bianconera è legata saldamente a Massimiliano Allegri che possiede un contratto che scadrà con la Vecchia Signora nel 2025. Tuttavia, i recenti cambiamenti nel Cda della Juve a seguito delle note vicende legate al caso plusvalenze, potrebbero spingere la nuova dirigenza bianconera a dare una sferzata di novità, soprattutto se la Juve al termine del campionato non dovesse arrivare tra le prime quattro posizioni valide per l'accesso alla prossima Champions League.

Inoltre, nelle scorse settimane si era parlato insistentemente di un contatto diretto tra Antonio Conte ed il nuovo Ad della Juventus Jonh Elkann.

Milan, Conte sarebbe uno dei profili seguiti qualora a fine stagione saltasse Stefano Pioli

Come già anticipato, Antonio Conte sarebbe attenzionato non solo dalla Juventus ma anche dal Milan.

I rossoneri vivrebbero infatti una situazione analoga a quella dei diretti rivali torinesi, con Stefano Pioli sotto pressione per i mancati risultati ottenuti in queste ultime settimane dal Milan. Anche Pioli, come Allegri, è legato al "Diavolo" fino al 2025 ma un'annata senza un eventuale qualificazione in Champions League, specie dopo aver vinto lo scudetto la precedente stagione, recerebbe un danno cosi elevato ai rossoneri da far tremare anche la sua posizione.

Ecco perché Conte sarebbe uno dei profili seguiti da Paolo Maldini e Frederic Massara. C'è comunque da sottolineare come lo stesso Conte avrebbe palesato di preferire un eventuale ritorno alla Juventus in caso di mancato rinnovo col Tottenham.