La Juventus, nonostante le note vicende giudiziarie che stanno condizionando la classifica nel campionato italiano, dovrà cercare di qualificarsi alla Champions League per la stagione 2023-2024. La competizione europea garantirebbe ricavi utili anche per rinforzare la rosa in previsione del Calciomercato estivo. Fra le principali esigenze ci sarebbe l'acquisto di un centrocampista. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è sicuramene Rodrigo De Paul, che non è considerato un titolare da Simeone nell'Atletico Madrid e potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Il suo eventuale acquisto potrebbe dipendere dall'accesso alla competizione europea da parte della società bianconera.

Si valuterebbe De Paul come rinforzo per il centrocampo

Qualità e quantità a centrocampo. Sembra essere questa la principale esigenza della Juventus in previsione della stagione 2023-2024, anche perché non stanno arrivando molti gol dai centrocampisti e quello che ha segnato maggiormente, Rabiot, è in scadenza di contratto e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Piace molto Rodrigo De Paul, contratto fino a giugno 2026 e attualmente riserva per Simeone nell'Atletico Madrid, nonostante abbia giocato da titolare il mondiale in Qatar con la nazionale argentina.

Acquistato per 40 milioni di euro dall'Udinese nel calciomercato estivo del 2021, la sua valutazione di mercato è diminuita a 30 milioni di euro, ma non è da scartare la possibilità lasci la società spagnola in prestito con diritto di riscatto. Leader nell'Udinese, riserva attuale nell'Atletico Madrid, una situazione che potrebbe agevolare la sua partenza durante il calciomercato estivo.

Fra l'altro, ha un ingaggio minore rispetto a Paredes e di conseguenza la società bianconera andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

Esigenze importanti per la Juventus in tutti i ruoli soprattutto se dovessero partire i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno.

La Juve, però, potrebbe valorizzare anche i tanti giovani di proprietà e che attualmente giocano in prestito. Da Rovella a Ranocchia, fino ad arrivare a De Winter e Cambiaso, sono diversi i giovani che potrebbero diventare parte integrante della rosa bianconera nella stagione 2023-2024. Senza contare i giovani che stanno crescendo fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen, alcuni dei quali potrebbero ritornare utili nell'immediato. Fra questi spicca il nome di Kenan Yildiz.