Il match di Europa League tra Juventus e Nantes, valido per i sedicesimi di finale, andrà in onda giovedì 16 febbraio alle ore 21 a Torino. Usciti dalla Champions League, i bianconeri si apprestano ad affrontare un'altra gara europea e lo faranno contro un avversario da non sottovalutare. Le due formazioni si sono scontate una sola volta in passato: correva l'anno 1996 ed i bianconeri ebbero la meglio per 2-0 nella massima competizione europea che poi riuscirono a vincere. I pronostici sono tutti in favore della Juventus, che vuole risollevare il morale dopo le recenti decisioni della Giustizia Sportiva.

Le possibili scelte di Allegri: recupera Cuadrado

Archiviato l'attacco influenzale di Cuadrado, di nuovo a disposizione del tecnico Allegri è possibile che l'allenatore toscano scelga di schierarlo a partire dai primi minuti sulla corsia destra, per avere anche un'alternativa a Kostic, mentre De Sciglio potrebbe andare a posizionarsi sulla sinistra. Rientrerà, con tutta probabilità anche Bonucci. Allegri non rinuncerà ad alcuni dei suoi titolari, come ad esempio Szczesny e Danilo. Presente anche Alex Sandro, nonostante il suo andamento altalenante in campionato, e Locatelli, ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per i bianconeri.

I bianconeri potrebbero schierarsi con il modulo 3-5-2.

In mezzo al campo potrebbero scendere Fagioli, Rabiot e Locatelli. Coppia d'attacco composta da Vlahovic e da Di Maria.

Come risponderà il Nantes: possibile il 5-4-1

Koumbaré sta pensando ad una formazione molto difensiva, con ben cinque difensori a partire dai primi minuti di gioco. In porta dovrebbe posizionarsi Lafont, ex estremo difensore della Fiorentina.

In attacco, possibile la presenza di Guessand come unica punta.

Salterà sicuramente la sfida contro la Juventus l'attaccante camerunense Ignatio Ganago, reduce di una vera e propria tragedia. L'africano, infatti, ha perso per un malore la figlia di appena 5 anni.

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore: Antoine Kombouaré.

La gara di ritorno tra Juventus e Nantes si terrà la prossima settimana, il 23 febbraio. La sfida di andata sarà visibile in chiaro su TV8. In alternativa, sarà possibile visionare il match Juventus-Nantes su Dazn con abbonamento, così come su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Possibile vedere il match anche in streaming, con Sky Go, DAZN oppure su Now Tv.