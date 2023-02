Il Milan è in difficoltà e non riesce più a ritrovarsi. Dopo la sconfitta nel derby ed i due punti nelle ultime cinque giornate di campionato, la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe in bilico. Per questo, la dirigenza del Diavolo potrebbe decidere di mettere in discussione l'operato di Stefano Pioli che nei prossimi mesi potrebbe giocarsi la riconferma sulla panchina rossonera.

Milan, le eventuali idee per il dopo Pioli

Uno scenario che in questo momento sembrerebbe difficile ma che nei prossimi mesi potrebbe svilupparsi. Il mancato approdo tra le prime quattro in campionato e l'eventuale uscita in Champions League contro il Tottenham, potrebbero segnare l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

La dirigenza starebbe pensando agli eventuali sostituti che rispondono ai nomi di Antonio Conte e Roberto De Zerbi.

Entrambi stanno facendo bene in Premier League, rispettivamente con Tottenham e Brighton e potrebbero rappresentare delle valide alternative in caso di esonero da parte di Pioli. Molto dipenderà dalle prestazioni e soprattutto dai risultati che il club rossonero perseguirà nel corso di questa seconda parte di stagione. Pioli spera di recuperare calciatori fondamentali come Maignan, Tomori e soprattutto Zlatan Ibrahimovic per guadagnarsi la riconferma e ritornare a competere per lo Scudetto nella prossima stagione.

Milan, sfuma Zaniolo. L'esterno italiano ad un passo dal Galatasaray

Oltre alle vicende in panchina, il Milan sta già lavorando per il prossimo mercato estivo con l'obiettivo di puntellare l'organico.

I rossoneri devono però addio a Nicolò Zaniolo almeno per ora. L'esterno italiano che per diverse sessioni di mercato era stato un obiettivo del Diavolo, lascerà la Roma e l'Italia.

Infatti, sembrerebbe ormai definitivo il suo passaggio al Galatasaray che dopo altri calciatori che hanno militato nel campionato italiano come Mertens, Icardi e Torreira è pronto ad accogliere l'ex trequartista giallorosso. La trattativa si è definita sulla base di una cifra attorno ai 22 milioni di euro.

Per l'estate, il Diavolo sarà così chiamato a virare su altri obiettivi come Dario Osorio, talentuoso esterno dell'Universidad de Chile che sarebbe finito nel mirino anche di alcune società della Premier League.

Il Milan potrebbe inoltre ritornare a bussare alla porta del Chelsea per Hakim Ziyech e Christian Pulisic che potrebbero diventare delle ottime opzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Infine, sullo sfondo anche la candidatura di Pierre-Emerick Aubameyang, anch'egli ormai fuori dal progetto dei Blues e che potrebbe ritornare in Italia e vestire ancora una volta la maglia del Diavolo.