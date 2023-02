Una gara fondamentale, la più importante alla luce della classifica maturata solo 26 giornate. Il Crotone è chiamato a rialzare la testa nel big-match contro il Foggia. All'Ezio Scida gli squali affronteranno il Foggia dopo la sconfitta arrivata nella precedente giornata (3-1) in casa dell'Avellino seguita critiche e polemiche. Una gara insidiosa contro una squadra, quella di Fabio Gallo, in piena risalita di classifica. A presentare alla vigilia questa gara sono stati gli stessi allenatori dei due club in conferenza stampa.

Crotone, la carica di Lerda

Nonostante il primo posto sembri essere ormai un miraggio con il Catanzaro che può vantare 11 punti di vantaggio, il tecnico del Crotone Franco Lerda non vuole abbassare l'attenzione. Contro il Foggia servirà vincere per cancellare subito polemiche e delusioni sopraggiunte dopo la sfida di Avellino. "Affronteremo una squadra forte. Non dobbiamo guardare a quello che eravamo ma bisogna pensare a quello che siamo adesso. Le assenze? Mancherà sicuramente Mogos, gli altri saranno tutti a disposizione. Non avremo a disposizione Chiricò, squalificato. In molti dicono che siamo Chiricò dipendenti ma noi abbiamo tanti calciatori importanti in rosa, è arrivato il momento di fare vedere le qualità".

Gallo rilancia il cammino del suo Foggia

In casa Foggia la situazione sembra essere invece più che positiva. I Satanelli sono tra le formazioni più in forma della stagione, anche se nel turno precedente i rossoneri hanno pareggiato (1-1) in casa contro il Gelbison. "Sarà una gara difficile, conosciamo il valore dell'avversario.

Non avremo a disposizione alcuni elementi per via delle squalifiche, sicuramente posso dire che giocherà Rizzo. Il Crotone ha fatto tanti punti, è una grande formazione. La Coppa Italia? La nostra attenzione è rivolta alla gara di Crotone, non sarà facile. Poi avremo tempo e modo di preparare la sfida di Semifinale contro la Juventus Next Gen".

Crotone, dodici gare alla fine del torneo

Compresa la gara contro il Foggia il Crotone dovrà ancora disputare 12 gare prima di tuffarsi nella disputa dei Play-Off. Nel dettaglio i rossoblù avranno a disposizione 7 gare all'Ezio Scida e 5 in trasferta. La stagione si concluderà il 23 aprile 2023 con l'ultimo confronto casalingo contro il Giugliano. A disposizione ci saranno dunque ancora 36 punti, che potrebbero potenzialmente portare gli squali a concludere la stagione con circa novanta punti. Attualmente i rossoblù possono vantare 59 punti, con un margine di 13 lunghezza sul Pescara e un distacco di 20 punto dal Foggia, avversario degli squali nel turno della 27esima giornata.