Il Crotone rimanda l'appuntamento con la vittoria e acciuffa un pareggio nel finale che sembrava quasi insperato. Alla rete dei Satanelli siglata al 54' da Frigerio rispondono gli squali all'88' con Golemic. Un pareggio che serve a poco per entrambe le formazioni, un punto che sembra, però, mettere in discussione la panchina di Franco Lerda. Dopo una lunga rincorsa al Catanzaro dei record, i rossoblù sembrano risentire delle fatiche ma anche di qualche scelta tecnica non del tutto compresa dalla tifoseria.

Crotone, Lerda aggrappato alla panchina

Anche se l'obiettivo estivo sembrava essere il primo posto e l'immediato ritorno in Serie B, il Crotone ha dovuto ben presto fare i conti con la maggiore preparazione alla categoria di un Catanzaro al momento fuori portata per tutte le formazioni del Girone C. Nelle ultime giornate, complice qualche pareggio di troppo e la sconfitta di Avellino (3-1), nel posticipo del turno precedente, i rossoblù si sono distaccati di ben 11 lunghezze dalla capolista. Con il pareggio maturato contro il Foggia (1-1) il malcontento della tifoseria è aumentato. Dalla società rossoblù, al momento, non sarebbe però giunta nessuna indicazione in merito al futuro della panchina del Crotone.

Crotone tra voci e smentite

Nei giorni scorsi ad essere accostato alla panchina degli squali era stato il tecnico Giuseppe Scienza. Una voce rimasta tale e che ha trovato il tecnico Franco Lerda pronto a ribattere ai rumors alla vigilia del match contro il Foggia in sala stampa. "Io prima di andare via - ha dichiarato il tecnico - consumerò le unghie sopra ai muri".

Un allenatore sicuramente motivato Franco Lerda, al quale non si può di certo imputare nulla su impegno e voglia di raggiungere l'obiettivo. I punti, i risultati e gli obiettivi della società potrebbero, però, non garantire la sua presenza fino a fine torneo che vedrà il Crotone affrontare i Play-Off.

Si riparte da Francavilla

Con Franco Lerda che continua a rimanere al momento sulla panchina del Crotone, gli squali dovranno ripartire in vista del match in casa della Virus Francavilla, prossimo avversario. All'andata, i ragazzi di Lerda riuscirono ad avere la meglio della squadra guidata da Roberto Calabro per 3-0, faticando nella prima frazione di gioco ma dilagando con tre gol nella ripresa. Proprio i pugliesi, così come il Foggia nel turno precedente, rappresentano una delle formazioni più in forma del torneo avendo collezionato cinque vittorie nelle ultime cinque giornate. Una gara, dunque, sulla carta non di certo facile per un Crotone al momento non impeccabile, che vive un momento di appannamento e scarsa vena realizzativa.