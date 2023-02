La Juventus è pronta a scendere in campo contro la Fiorentina nella partita di Serie A in programma per questa domenica 12 febbraio alle ore 18.

Per la gara contro i viola mister Massimiliano Allegri sembra intenzionato a cambiare sistema di gioco, anche se non dovrebbe rinunciare alla difesa a tre. Il tecnico livornese avrebbe deciso di optare per un attacco più spregiudicato con Federico Chiesa e Angel Di Maria alle spalle di Dusan Vlahovic.

Per questo match, però, la Juventus rischia di non avere a disposizione Juan Cuadrado, che potrebbe partire dalla panchina.

Infatti, il colombiano alla vigilia della gara non si è allenato a causa di un attacco gastrointestinale.

Allegri orientato a passare al 3-4-2-1

La Juventus si sta preparando in vista della gara contro la Fiorentina. In questo match i bianconeri dovrebbero presentarsi con un assetto tattico diverso da solito. Infatti, il tecnico livornese sta concretamente pensando di affidarsi dal primo minuto contemporaneamente a Federico Chiesa, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Il numero 7 juventino e il "Fideo" agirebbero leggermente alle spalle del bomber serbo.

Di questa possibilità tattica ha parlato anche lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, sottolineando che la decisione definitiva l'avrebbe presa nelle ore precedenti alla partita.

Spazio a Rabiot e a Locatelli a centrocampo

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1: in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro. I tre brasiliani sono ormai da qualche settimana i titolari della retroguardia bianconera e almeno per il momento non paiono aver bisogno di riposare.

A centrocampo, invece, resta il dubbio su Juan Cuadrado. Al momento il favorito per giocare sulla corsia di destra sembra essere Mattia De Sciglio visto che il colombiano è alle prese con un problema gastrointestinale. In mezzo al campo agiranno Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Mentre a sinistra ci sarà Filip Kostic.

Per la gara contro la Fiorentina, la Juventus non avrà a disposizione Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Arek Milik.

Il francese sarà ancora fermo ai box per un po' di tempo, mentre il capitano bianconero dovrebbe rientrare il 16 febbraio contro il Nantes.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria, Vlahovic.