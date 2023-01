Vigilia di campionato per Monterosi Tuscia e Crotone. Le due formazioni scenderanno in campo allo Stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo questa domenica 22 gennaio (ore 14:30).

Per la terza volta in questa stagione si troveranno di fronte il tecnico Leonardo Menichini e il collega Franco Lerda.

Sul fronte del mercato, intanto, mancherebbe solamente l'ufficialità per il trasferimento del portiere Gian Marco Crespi dal Crotone alla Juventus Next Gen.

Monterosi e Crotone, terza sfida stagionale

Nel corso della stagione il Monterosi Tuscia e il Crotone si sono già affrontate per due volte.

La gara del girone d'andata ha sorriso ai rossoblù per 1-0, mentre in estate le due formazioni si erano sfidate anche in amichevole, conclusasi 1-1.

Quella di Viterbo sarà dunque la terza partita stagionale fra i due allenatori e rappresenterà una nuova occasione per la squadra di Leonardo Menichini per ottenere la prima vittoria della sua storia contro gli squali.

Il Monterosi Tuscia recupererà Rocco Costantino, attaccante assente nella gara di Castellammare di Stabia per squalifica.

Crotone, Lerda ritrova Petriccione

La sfida della 23^ giornata vedrà il Crotone avere nuovamente a disposizione il centrocampista Jacopo Petriccione, che rientrerà dopo aver scontato un turno di squalifica contro il Pescara.

Franco Lerda non potrà invece contare sulla presenza del capitano e difensore Vladimir Golemic, fermato a sua volta per un turno dopo la sfida della precedente giornata.

"La squadra sta bene, non ci sarà Mogos che non ha ancora recuperato - ha dichiarato alla vigilia Franco Lerda -, l'ultimo acquisto Guillaume Gigliotti è giunto in condizioni discrete".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Il Monterosi? Sono una squadra che sa difendere, sarà una gara sulla falsa riga di quella disputata nel girone d'andata. Bisognerà stare attenti alle ripartenze".

Menichini, ex della gara

Il tecnico del Monterosi Tuscia Leonardo Menichini rende onore al cammino svolto dall'avversario di giornata e non lascerà nulla al caso.

"Il Crotone è una grande squadra - ha dichiarato -, sono tra le protagoniste del torneo insieme al Catanzaro. Hanno allestito una squadra forte in estate e si sono rinforzati nel mercato di gennaio. Diciamo che loro puntano a vincere il campionato, noi a vincere la gara. Sono una squadra forte, i ragazzi però sono in buone condizioni. Dovremo rinunciare a Piroli che è squalificato, ma tutti gli altri sembrano stare bene. Bisognerà dare il massimo".

Mercato in uscita per il Crotone

Sembra ormai solo questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale: il Crotone avrebbe ormai raggiunto l'accordo con la Juventus Next Gen per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro del portiere Gian Marco Crespi.

Il calciatore, attualmente in forza al Picerno, dovrebbe fare ritorno in Calabria per poi trasferirsi a Torino. Il calciatore avrebbe già svolto le visite mediche di rito.