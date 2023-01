Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione è Denzel Dumfries. L'esterno olandese, infatti, è stato individuato come il possibile sacrificio per sistemare i conti e raggiungere anche quel famoso attivo di mercato da 60 milioni di euro di cui si parlava l'estate scorsa. Difficile pensare, invece, a una cessione nell'immediato visto che la società nerazzurra non vorrebbe indebolirsi a stagione in corso, soprattutto con gli ottavi di Champions League contro il Porto, che sono alla portata. Tante le società interessate a lui ma non è escluso che possa restare in Serie A, visto che sarebbe finito anche nel mirino della Juventus, alla ricerca di innesti sulle fasce.

La Fiorentina è intanto alla ricerca di rinforzi in attacco già per gennaio, soprattutto dopo l'infortunio di Cabral, che rischia almeno un mese di stop. I viola avrebbero messo nel mirino Toni Sanabria, che non è considerato incedibile dai granata già in questa sessione invernale di Calciomercato.

Juventus su Dumfries

La Juventus è alla ricerca di innesti sulle fasce, soprattutto alla luce del possibile addio di Juan Cuadrado che andrà in scadenza di contratto: le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate.

Sono tanti i nomi sondati dalla società bianconera in vista della prossima stagione, l'ultimo in ordine di tempo porterebbe a Denzel Dumfries. L'esterno olandese potrebbe essere sacrificato dall'Inter per sistemare il bilancio, oltre ad avere un tesoretto a disposizione per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

I nerazzurri valutano il giocatore tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che non spaventa un altro club interessato, il Chelsea. Diverso il discorso per la Juve, che difficilmente potrà permettersi un investimento così pesante vista l'esigenza di sistemare il bilancio. Per questo motivo i bianconeri vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie e un conguaglio sui 15-20 milioni di euro.

Da capire se Ausilio e Marotta la riterranno sufficiente o se chiederanno solo cash, come già fatto con il Chelsea, che voleva inserire nei discorsi il cartellino di Romelu Lukaku.

L'offerta della Fiorentina per Sanabria

In questi giorni c'è da segnalare anche un sondaggio della Fiorentina per Toni Sanabria. I viola cercano innesti in attacco dopo l'infortunio di Cabral e il possibile addio di Nico Gonzalez, situazione che non esclude anche un possibile cambio di modulo da parte di Vincenzo Italiano.

Il Torino avrebbe aperto alla cessione, ma vorrebbe in cambio il cartellino di Terzic, esterno sinistro che farebbe comodo a Ivan Juric, soprattutto dopo l'infortunio al ginocchio di Valentino Lazaro.