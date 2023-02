Una partita da ultima spiaggia per il Milan che non sa più vincere. I rossoneri dovranno affrontare il Torino che ha già battuto gli uomini di Pioli due volte in stagione. All'andata tra le mura amiche e in Coppa Italia eliminando i campioni d'Italia. La crisi è netta e non si è vista la sperata reazione nel derby dove meritatamente l'Inter ha battuto il Milan. Pioli può contare sulla presenza di Ibrahimovic almeno in panchina, ma pesa ancora l'assenza di Maignan tra i pali anche in vista degli impegni di Champions League. Il tecnico rossonero dovrebbe riproporre la difesa a tre, assente Tomori, con un centrocampo in cui mancherà ancora una volta il faro Ismael Bennacer.

Il suo infortunio ha di fatto coinciso con il calo prestazionale dei rossoneri, la sconfitta del Milan con la Lazio ha aperto la voragine difensiva e di gioco a centrocampo. In attacco Giroud dovrebbe essere assistito da Leao e Brahim Diaz. Ancora panchina per Charles De Ketelaere dove si accomoderà anche capitan Davide Calabria lasciando spazio ad Alexis Saelemaekers a destra, mentre a sinistra giocherà Theo Hernandez alla ricerca di riscatto. Juric potrebbe ancora puntare sui giovani come nella partita di coppa Italia, ma dovrà fare a meno dell'ex rossonero Pietro Pellegri, oltre a Ricci, Lazaro e Zima. A questi va tolto Berisha che è stato messo fuori squadra. Sanabria dovrebbe guidare l'attacco granata assistito dalla coppia formata da Miranchuk e Vlasic Il centrocampista lituano della primavera Gineitis dovrebbe fare l'esordio dal primo minuto vista l'assenza di Ricci; si tratterebbe dell'esordio assoluto in campionato per lui.

L'arbitro della partita sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Milan: i giocatori convocati da Stefano Pioli

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Vasquez.

Difensori: Kalulu, Thiaw, Calabria, Ballo-Tourè, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez.

Centrocampisti: Pobega, Adli, Vranckx, Saelemaekers, Messias, Tonali, De Ketelaere, Krunic, Brahim Diaz, Bakayoko.

Attaccanti: Giroud, Rebic, Ibrahimovic, Origi, Leao.

Torino: i giocatori i convocati di Ivan Juric

Portieri: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina.

Centrocampisti: Ilic, Vieira, Vlasic, Adopo, Gineitis, Linetty.

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Seck, Radonjic, Miranchuk.

📢 | CONVOCATI



Sono 23 i calciatori selezionati da mister Juric per #MilanTorino#SFT pic.twitter.com/CpMmPyipyx — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 10, 2023

Milan - Torino le quote e il pronostico

I bookmakers credono nel riscatto dei rossoneri dando la vittoria del Milan a 1,8 mentre il pareggio a 3,50 potrebbe accontentare le eventualità di molti scommettitori, mentre la terza vittoria stagionale per il Torino contro i rossoneri a 4,75 potrebbe essere molto appetibile. Per quanto riguarda le quote over 2,5 si bilanciano tra il 2.1 e l’under a 1,7 mentre l’over 3,5 si piazza molto alto a 3,5 contro l’under a 1,26.

Anche la quota gol risulta essere interessante stante a 2 mentre la quota nogol 1,85 non sembra essere gradita. Il risultato esatto con la quota più bassa è 1-0 con 6,25 seguito dall’1-1 con il 7. Il giocatore indiziato a segnare il primo gol della partita è Olivier Giroud a 4,75 seguito da Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic a 6,25. Per il Torino il primo indiziato a sbloccare il match è Toni Sanabria a 8. Il ricorso al VAR a 3,50 viene nettamente sfavorito rispetto alla possibilità a 1,20.