Uno dei grandi trascinatori dell'Inter in questa stagione è sicuramente Lautaro Martinez, ancor di più dopo il Mondiale vinto con l'Argentina che sembra avergli fatto fare un ulteriore salto di qualità anche dal punto di vista caratteriale.

Il Toro ha giocato praticamente sempre da gennaio in poi, partendo dalla panchina solo contro il Napoli, e ha spesso messo lo zampino nei gol nerazzurri, contribuendo anche alla vittoria della Supercoppa Italiana con il gol del 3-0 che ha chiuso la partita. Prestazioni sempre o quasi importanti le sue al punto da aver attratto le attenzioni dei top club europei.

Si è parlato molto dell'Atletico Madrid, ma è dalla Premier League che può arrivare l'offerta giusta. Sull'attaccante argentino, infatti, avrebbe messo gli occhi il Manchester United, che un tentativo lo avrebbe già fatto la scorsa estate senza successo. A riportarlo il Corriere dello Sport.

Manchester United su Lautaro

Il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I Red Devils cercano infatti rinforzi per il reparto avanzato dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, coperto solo in parte a gennaio con l'acquisto di Weghorst. Gli inglesi vorrebbero un attaccante di livello mondiale che possa fare la differenza in campo internazionale e chi meglio del Toro dunque, laureatosi campione del Mondo con la maglia dell'Argentina a dicembre e al momento accasato in un club, l'Inter, che ad ogni sessione di mercato vive la necessità di vendere i pezzi pregiati per far respirare le deficitarie casse societarie.

Anche ieri nel derby di Milano Lautaro ha messo a segno il gol vittoria che ha regalato i tre punti alla squadra di Inzaghi in un match molto delicato come la stracittadina: 12 i suoi gol fin qui in Serie A, nel mirino ora c'è il record di 21 reti segnate dal Toro in Serie A l'anno scorso.

L'offerta dei Red Devils

Il Manchester United sarebbe dunque pronto ad una proposta importante, mettendo sul piatto i cartellini di Fred e Lindelof oltre ad un conguaglio economico da 40-50 milioni di euro.

I nerazzurri potrebbero ascoltare offerte magari inserendo nell'affare il cartellino di Antony Martial, l'impressione ad ogni modo è che il club punti ad una cifra interamente cash per risanare il bilancio e scegliere più serenamente l'eventuale sostituto.

La vicenda Skriniar insegna comunque come sia necessario far partire i calciatori quando arriva il momento, chissà che in estate non sia proprio il turno di Lautaro.