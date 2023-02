L'Inter potrebbe rivoluzionare i suoi esterni al termine di questa stagione, visto che potrebbero esserci dei cambiamenti, sia a destra che a sinistra. I nerazzurri cercheranno di fare cassa ma non vogliono abbassare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi e per questo motivo si stanno già guardando intorno per cercare gli innesti giusti, senza dover toccare in maniera sensibile il bilancio. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Leonardo Spinazzola che tornerebbe di moda, visto che è già stato vicino al club meneghino qualche anno fa, quando tutto saltò per non aver superato le visite mediche in uno scambio con Matteo Politano.

Il Napoli potrebbe fare qualcosa in estate per rinforzare l'attacco, soprattutto se venissero confermate le offerte a tre cifre per Victor Osimhen. Gli azzurri, difficilmente, direbbero di no ad oltre 100 milioni di euro ma hanno dimostrato di saper gestire benissimo anche addii dolorosi. Il nome finito nel mirino di Giuntoli sarebbe quello di Rasmus Hojlund che tanto bene sta facendo all'Atalanta, pur essendo solamente un classe 2003.

Inter su Spinazzola

Tanti ricordano quando, nel gennaio 2020, Leonardo Spinazzola fu ad un passo dall'Inter in uno scambio con Matteo Politano. Alla fine, l'affare saltò in quanto l'esterno della Roma non riuscì a superare le visite mediche, con l'attaccante ceduto qualche settimana dopo al Napoli.

Ora il nome dell'esterno giallorosso potrebbe tornare di moda, con le due società che ne avrebbero discusso in questi giorni. Il classe 1993 non è più ritenuto intoccabile da José Mourinho che, anzi, spesso gli preferisce il giovane Zalewski su quella fascia, pur avendo collezionato tredici presenze in campionato.

Tra i due club potrebbe profilarsi un possibile scambio alla pari con l'Inter che metterebbe sul piatto il cartellino di Robin Gosens che, nella Capitale, troverebbe sicuramente più spazio rispetto a quanto avuto a Milano, chiuso prima da Perisic e poi da Dimarco.

Operazione che permetterebbe di valutare i due cartellini tra i 15 e i 20 milioni di euro, realizzando anche due plusvalenze.

La possibile offerta del Napoli per Hojlund

Il Napoli potrebbe modificare il proprio attacco tra qualche mese. Molto dipenderà dal futuro di Victor Osimhen finito nel mirino dei top club europei, pronti a mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro.

Con quel tesoretto, gli azzurri sarebbero pronti a fiondarsi su Rasmus Hojlund che tanto bene sta facendo all'Atalanta, autore di quattro gol in campionato.

La Dea lo valuta già sui 40 milioni di euro ma il club di De Laurentiis proverà a non andare oltre i 30 milioni di euro, magari avvicinandosi alla cifra richiesta dai bergamaschi con l'aggiunta di qualche bonus.