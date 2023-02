Steven Zhang potrebbe decidere di accelerare sul fronte cessione dell'Inter con vista sulla prossima estate. Troppi i debiti contratti dalla proprietà - c'è da rendere al fondo Oaktree il prestito di 275 milioni ottenuto nel 2021 e da onorare un prestito da 300 milioni di euro fatto da alcune banche cinesi -, troppe le difficoltà incontrate sul mercato negli ultimi anni dove sono stati ceduti pezzi pregiati come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi e ne sono stati persi altri per strada per via dell'impossibilità di proporre offerte economiche adeguate (vedi il caso Milan Skriniar che in scadenza di contratto ha firmato per il PSG).

La rivelazione sulla cessione

"Il fronte americano per l’Inter era già dato per abbastanza assodato negli ultimi mesi. Credo che la trattativa non sia ancora in fase così avanzata. Lui è effettivamente appassionato dell’Inter, a differenza di altri proprietari. Credo che per fine campionato si prenderà una decisione", ha scritto il giornalista Carlo Festa tramite le pagine del Giornale. Nella scorsa estate, l'imprenditore asiatico aveva già dato il consenso per cercare acquirenti chiamando in causa anche gli emissari che si erano occupati della vendita del Chelsea. E' in questo contesto che il club prepara il mercato.

Umtiti e Smalling per puntellare la difesa

Per quanto riguarda il piano sportivo, si starebbe sondando Samuel Umtiti in vista del possibile addio di Stefan De Vrij e della partenza ormai certa di Milan Skriniar con destinazione PSG.

Il calciatore, ora in prestito a Lecce ma di proprietà del Barcellona, potrebbe essere ingaggiato a fine stagione riconoscendo un indennizzo economico ai catalani, che non vorrebbero correre il rischio di perderlo a parametro zero nel 2024. Il secondo nome sarebbe quello di Chris Smalling della Roma che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Le società sarebbero in contatto da diversi mesi, l'ex Manchester United avrebbe già dato il suo gradimento alla società milanese.

Dybala potrebbe essere nuovamente nel mirino dell'Inter

Giuseppe Marotta non avrebbe mollato il sogno Paulo Dybala. Dopo averlo inseguito per diversi mesi della scorsa estate, l'argentino si è poi accasato alla Roma evidenziando ottime prestazioni sotto la guida di Jose Mourinho.

Al termine della stagione calcistica in corso, però, l'Inter potrebbe fare un altro tentativo mettendo sul piatto un'offerta da circa 20 milioni di euro se dovesse riuscire a cedere Joaquin Correa. L'ex Lazio non si è mai inserito nei meccanismi della squadra e potrebbe essere ceduto a fine campionato in Liga o in Premier League.