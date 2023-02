Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola, intervistato da TMW Radio, ha parlato del nervosismo palesato da Massimiliano Allegri nel post-gara andato in onda su Sky Sport per la partita di Europa League terminata 1 a 1 tra Juventus e Nantes. Dell'inquietudine del tecnico toscano hanno parlato a TMW Radio anche gli ex calciatori Massimo Orlando e Massimo Brambati.

Juve, De Paola punge Allegri: "Il suo è stato un atteggiamento maleducato e vigliacco"

Il giornalista sportivo Paolo De Paola ha commentato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio l'atteggiamento irascibile mostrato da Massimiliano Allegri nel post gara, andato in onda sui canali di Sky Sport, di Juventus-Nantes.

L'allenatore, che ha risposto in maniera piccata alla domanda di Stefano De Grandis, a detta di De Paola, avrebbe avuto un atteggiamento vigliacco e maleducato nei confronti di un personaggio non ritenuto da Allegri del suo stesso livello: "Molto spesso l'allenatore non se la prende mai con il talent ma con il giornalista che parla, e mi sembra un atteggiamento vigliacco. Allegri è stato un po' maleducato, l'aggressività non va mostrata verso chi non ritieni del tuo rango. E' un allenatore Allegri che ha fatto più 1-0 in carriera tra i top-7 in Italia, quindi la contestazione fatta dal giornalista era giusta". De Paola ha poi spostato il suo discorso sulla partita affermando come la Juventus, nonostante la reazione veemente che ha avuto dopo il pareggio del Nantes, avrebbe dovuto provare a fare qualcosa di più per portare a casa una vittoria che sarebbe potuta essere fondamentale per il passaggio del turno.

Nulla è perduto comunque, al ritorno basterà un successo con qualsiasi risultato per approdare agli Ottavi.

Orlando su Allegri: "Era nervoso perché la Juventus ha dominato la partita senza vincere e a causa degli episodi gli è partita la testa"

Anche l'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio per parlare della Juventus e del nervosismo palesato da Allegri nel post gara con il Nantes.

Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Allegri è nervoso, sappiamo i motivi. E' stata una partita dominata, con tanti episodi e gli è partita la testa. Se la domanda l'avesse fatta Capello o un ex calciatore non avrebbe risposto così. Lui ha snocciolato dei numeri a sua difesa, ma che sia l'allenatore dell'1-0 è evidente. Capisco lo sfogo a fine di una partita come quella, ma poteva risparmiarselo".

Juventus, Brambati: "Allegri nervoso? Si è difeso con dei dati, mi sembra che si stia parlando del niente"

Massimo Brambati, ex calciatore del Torino, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del post gara che ha visto protagonista Massimiliano Allegri. Ecco quanto detto: "Chi fa la domanda scomoda, che parta da un ex calciatore o tecnico o da un giornalista è lo stesso. Ce ne sono di litigate storiche tra addetti ai lavori. Detto questo trovo che abbia difeso il suo lavoro con dei dati. Mi sembra che si stia parlando del niente. La Juve poteva fare più gol, non li ha fatti per sfortuna, non parlerei della gestione dell'1-0 ma dell'andamento della partita".