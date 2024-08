Inter-Lecce, che si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 24 agosto, alle 20.45, è una della gare valide per la seconda giornata di campionato di Serie A 2024-2025. I campioni d'Italia in carica sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo la battuta d'arresto subita negli ultimi minuti della sfida al Marassi contro il Genoa. Zero punti invece per i giallorossi, che hanno collezionato un duro 0-4 in casa contro l'Atalanta nella sfida della prima giornata di campionato.

I possibili 11 di Inzaghi e Gotti

Mister Simone Inzaghi dell'Inter non potrà contare su de Vrij e su Buchanan, entrambi indisponibili.

Tra i convocati, dovrebbe comparire il neo arrivato Zielisnki, che nella sfida contro il Genoa non era potuto partire con la squadra. Per il resto, il tecnico di Piacenza avrà tutti i suoi uomini a disposizione, che potrebbe andare a schierare con il modulo 3-5-2. La coppia d'attacco è quella solita: Thuram e Lautaro. Possibile che cambi la formazione a destra, con Pavard che sarebbe pronto a subentrare a Bisseck, autore dell'errore che è costato, in sostanza, il rigore del Genoa poi tramutato in gol. Denzel Dumfries, invece, potrebbe entrare dal primo minuto, mandando in panchina Matteo Darmian.

I pugliesi, invece, potrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, con Krstovic come unica punta ad insidiare la difesa dei nerazzurri.

Gotti ha le idee chiare: in porta Falcone, difesa a quattro, centrocampo a tre. Nessuno squalificato nelle file del Lecce, mentre c'è un unico indisponibile: Kaba, assente anche contro l'Atalanta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Simone Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierrot; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

Dove vedere la gara

Il match tra Inter e Lecce sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e su Sky, sui canali Sky sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), nonché Sky Sport 4k (213 del satellite).

Per ciò che riguarda la gara dal vivo, San Siro è ormai tutto esaurito da giorni, come spesso accade nelle partite disputate in casa dalla squadra milanese.

I precedenti tra le due squadre

Ricordiamo alcune curiosità tra le due formazioni. La squadra milanese è quella che ha vinto più incontro contro il Lecce in Serie A. All'attivo, 28 vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte.

Nelle due stagioni precedenti, infine, i Campioni d'Italia hanno vinto quattro gare su quattro contro i giallorossi, siglando dieci gol e subendo soltanto una rete.