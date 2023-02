L'Inter, nella prossima sessione estiva di Calciomercato, potrebbe cambiare qualcosa in mezzo al campo visto che Roberto Gagliardini andrà via a parametro zero e non sono escluse cessioni illustri tra i big per fare cassa e finanziare, per l'appunto, il mercato in entrata. La società nerazzurra, però, non si farà trovare impreparata e si sta guardando intorno: il nome tornato di moda, in questi ultimi giorni, sarebbe quello di Mateo Kovacic che ha lasciato Milano diversi anni fa pur rimanendo molto legato all'ambiente nerazzurro. Il Chelsea non lo considera più incedibile: proprio per questo motivo, c'è stata l'apertura ad un ritorno all'ombra del Duomo.

Una delle rivelazioni del campionato italiano di quest'anno è sicuramente Kvicha Kvaratskhelia, grandissimo protagonista nella cavalcata del Napoli, sempre più vicino allo scudetto avendo quindici punti di vantaggio sull'Inter, seconda in classifica. Il georgiano ha conquistato tutti attirando l'attenzione dei top club europei, su tutti il Real Madrid, pronto a fare follie tra qualche mese.

Il tentativo dell'Inter per Kovacic

L'Inter starebbe lavorando al ritorno di Mateo Kovacic in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Anche negli anni scorsi, spesso, si era paventata questa ipotesi che, però, potrebbe diventare concreta solamente la prossima estate. Il centrocampista croato non è più al centro dei piani del Chelsea e gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero anche facilitare una eventuale trattativa.

In questi giorni ci sono stati già dei contatti, con l'apertura dei 'Blues' alla sua cessione. Il giocatore, d'altronde, in questa stagione ha collezionato quindici presenze in Premier League, tra l'altro non sempre da titolare a dimostrazione di come non sia imprescindibile per Graham Potter. I nerazzurri, però, dovranno battere la concorrenza di altri due top club italiani interessati, il Milan e la Juventus, con i bianconeri che, però, rischiano di doversi tirare indietro senza la qualificazione in Champions.

Il club meneghino, comunque, per arrivare a Kovacic, avrebbe un'arma in più: Denzel Dumfries. L'olandese piace molto al Chelsea, anche se in quel caso servirebbe un conguaglio economico a favore dei nerazzurri sui 30 milioni di euro almeno.

L'offerta del Real Madrid per Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia sta trascinando il Napoli alla conquista del terzo scudetto della sua storia, insieme a Victor Osimhen.

Le prestazioni del georgiano hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Real Madrid. I Blancos sono pronti a fare follie per l'esterno azzurro, anche se non sarà semplice convincere il club azzurro che non vuole privarsi dei suoi migliori elementi. Gli spagnoli, però, potrebbero far traballare le certezze del club di De Laurentiis mettendo sul piatto oltre 100 milioni di euro che garantirebbero una plusvalenza monstre essendo stato acquistato meno di un anno fa per 10 milioni di euro.