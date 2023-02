Secondo quanto riporta il giornalista sportivo Tancredi Palmeri sul sito dell'emittente tv Sportitalia è molto difficile che Massimiliano Allegri possa lasciare la Juventus a fine stagione. A incidere in particolar modo sarebbe il contratto che ha sottoscritto nel 2021 da 9 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025.

Tancredi Palmeri ha sottolineato come il possibile esonero di Allegri potrebbe arrivare solo in caso di una conclusione di stagione molto deludente o eventualmente se la Juve dovesse decidere di affidarsi a un nuovo progetto tecnico a prescindere dai risultati stagionali.

La Juventus potrebbe affidarsi a Conte o Zidane se la società decidesse di cambiare progetto tecnico

'È molto difficile che Massimiliano Allegri salti', sono queste le parole di Tancredi Palmeri.

Il giornalista sportivo ha poi spiegato: "Tutto è possibile, ma le cose devono andare estremamente male per vederlo esonerato. La Champions nel frattempo è andata in malora, mentre in campionato sarebbe secondo ma si è in attesa di capire nei prossimi due mesi se davvero il danno finale per la Juve sarà una penalizzazione totale simile all’attuale (...) A meno che la proprietà non voglia ripartire da un differente progetto tecnico a prescindere dal risultato stagionale'.

In caso di sostituzione di guida tecnica sarebbero due i nomi che piacciono alla società bianconera.

Uno di questi è Antonio Conte, su cui Palmeri spiega: "Tornerebbe subito, se anche solo si potesse giocare il campionato senza penalizzazioni. Certo, rimane l’aspetto contrattuale, e Conte attualmente percepisce 15.6 milioni di euro che lo rendono il secondo allenatore più pagato al mondo. Pure con un dovuto sconticino, il conto economico sarebbe salatissimo, e per farlo quadrare ci vorrebbe un grosso aiuto da parte di Conte".

Il secondo nome sarebbe invece Zinedine Zidane, rimasto senza squadra dopo la decisione della nazionale francese di confermare sulla panchina Didier Deschamps, su cui Palmeri afferma: "Ex compagni e e amici a lui vicini ripetono che l’unico altro club che allenerebbe al di fuori del Real Madrid sarebbe la Juventus. (...) Guadagnava meno di Conte, circa 12 milioni, e un contratto poco sopra la decina di milioni di euro forse sarebbe già sufficiente (...) i bene informati assicurano che Zizou non ne farebbe minimamente una questione economica e sarebbe addirittura pronto a venire incontro alle difficoltà finanziarie della Juve pur di far sì che il ritorno avvenga".

Il giornalista sportivo ha infine aggiunto: 'Conte o Zidane sono due scelte che possono fare tornare a galoppare i sogni degli juventini, anche se la realtà rimane il corto muso'.