La Juventus ha vinto contro la Fiorentina [VIDEO] per 1 a 0. Grazie al gol di Rabiot i bianconeri hanno recuperato punti alla Lazio, attualmente sesta in classifica e a +10, e al quarto posto, attualmente distante 12 punti. Di certo pesano i 15 punti di penalizzazione dovuto al caso plusvalenze, la speranza per società e tifosi bianconeri è che il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni possa garantire l'annullamento della sanzione. Si è visto un Allegri inedito contro i toscani, soprattutto nel modo in cui si è rivolto ai tifosi dopo i fischi preventivi ad alcuni giocatori bianconeri.

Segnale evidente di come il tecnico si senta parte integrante del progetto sportivo bianconero, nonostante diversi giornali sportivi ipotizzino una sua possibile partenza del tecnico a fine stagione. Secondo il giornalista sportivo Fabio Ravezzani invece potrebbe essere proprio Allegri il tecnico ideale per proseguire il progetto sportivo della Juventus anche in considerazione di un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025.

Massimiliano Allegri il tecnico giusto per la Juventus

''Massimiliano Allegri ha ancora due anni di contratto. Io non credo che ci sia il fascino di andare a cercare in giro qualche scommessa pensando di giocare un calcio brillante e vincere. Direi che in questo momento può essere lui il traghettatore della Juve verso una nuova dimensione''.

Queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani in una recente intervista a juventusnews24.com. Il tecnico potrebbe rappresentare l'ideale per continuare il progetto sportivo bianconero anche in considerazione del lavoro che sta facendo con i giovani, con la valorizzazione dei vari Miretti, Fagioli e Iling Junior. A proposito di nomi avvicinati alla Juventus per la panchina, oltre a Zidane e Conte di recente si è parlato anche del possibile ritorno di Gianpiero Gasperini, che sta facendo un lavoro importante nell'Atalanta e che è in lotta per un posto in Champions League per la stagione 2023-2024.

Fabio Ravezzani su Juventus-Fiorentina

Il giornalista sportivo ha voluto parlare anche del match vinto contro la Fiorentina per 1 a 0 questa volta utilizzando il suo account Twitter. Ravezzani ha dichiarato: ''La Juventus vince disputando anche una buona gara per 70'. Poi Allegri prende paura e arretra troppo la squadra. Disastroso Vlahovic: 15 palloni toccati in tutto e 7 persi.

Se ha ancora la pubalgia lo si dica. Altrimenti a oltre un anno di distanza il problema costi/benefici si pone''. Parole pesanti nei confronti della punta bianconera, autore di un gol annullato per un fuorigioco millimetrico segnalato dalla nuova tecnologia lanciata all'inizio del girone di ritorno nel campionato italiano.