La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto sui giovani, non solo rinforzando il settore giovanile e la Next Gen, ma anche puntando su calciatori provenienti dal campionato italiano. Dal Genoa ad esempio sono stati acquistati prima Nicolò Rovella nel mercato di gennaio 2021 (poi rimasto in prestito ai liguri fino a giugno 2022 e in seguito ceduto nel recente Calciomercato estivo in prestito al Monza) e poi Andrea Cambiaso. Un investimento da circa 10 milioni di euro per il terzino, che è stato poi prestato al Bologna. Cambiaso si candida per le corsie esterne [VIDEO] della Juve del futuro.

Il 23enne sarebbe potuto rientrare in anticipo a Torino nel mercato di gennaio ma la società emiliana ha voluto confermarlo fino a giugno. Secondo le ultime notizie di mercato riprese da juventusnews24.com, la volontà della Juventus di dargli fiducia già in questa seconda parte di stagione dimostrerebbe come sarà parte integrante della rosa bianconera nella stagione 2023-2024. Un giocatore che può giocare su entrambi le fasce, sia in una una difesa a quattro che eventualmente in un centrocampo a cinque, lo stesso che Allegri ha spesso messo in campo quest'anno.

Cambiaso dovrebbe rimanere nella Juventus nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Andrea Cambiaso rientrerà dunque a Torino a giugno per rimanerci.

Dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera considerando che sta dimostrando al Bologna di essere pronto a giocare anche in una società importante come la Juventus, magari inizialmente come alternativa ai titolari. Con le possibili partenze di Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno, il rientro di Cambiaso potrebbe essere molto utile in quanto il 23enne può giocare su entrambe le fasce.

Thiago Motta al Bologna lo sta impiegando da terzino destro, così ha giocato nel match contro il Monza, con gli emiliani sconfitti 1 a 0. In questa stagione ha disputato 20 match nel campionato italiano con 2 assist decisivi, a questi bisogna aggiungere 2 match giocati in Coppa Italia. Un giovane molto interessante dunque che sta crescendo e che dovrebbe far parte della rosa bianconera del futuro insieme a tanti altri giovani attualmente in prestito in altre società del campionato italiano.

I giovani che potrebbero far parte della rosa della Juventus nella stagione 2023-2024

Abbiamo parlato di Andrea Cambiaso, potrebbero rimanere nella Juventus della stagione 2023-2024 però anche Nicolò Rovella e Koni De Winter, protagonisti rispettivamente con il Monza e con l'Empoli. Per quanto riguarda invece Ranocchia potrebbe giocare un'altra stagione in prestito nella società lombarda. Una Juventus che potrebbe essere sempre più giovane dunque, non è da scartare la possibilità di altri investimenti in tal senso nel prossimo futuro.