La Juventus è attesa da settimane impegnative fra il calcio giocato e le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Nelle ultime settimane va crescendo la fiducia da parte del club in merito al ricorso che verrà presto presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze, la speranza è quella di riottenere i 15 punti di penalizzazione comminati in primo grado dalla Corte Federale d'Appello.

Sul campo la squadra sta cercando di fare più punti possibili, in questo senso vanno lette le ultime tre vittorie di fila in Serie A con Angel Di Maria ormai diventato l'autentico leader del gruppo.

Massimiliano Allegri spera di recuperare presto anche Paul Pogba che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe tornare tra i convocati per il match contro il Torino.

A parlare della situazione del centrocampista francese è stato di recente Massimo Brambati, che a Tmw Radio ha parlato non di problema fisico ma psicologico per il giocatore.

Massimo Brambati ha parlato di Pogba

'La risposta di Allegri su Pogba data ai giornali sportivi ha un senso. Mi dicono che l'infortunio muscolare non c'è mai stato, se lo sono inventato perché ha un infortunio psicologico'. Queste le dichiarazioni di Massimo Brambati in una recente intervista a Tmw Radio. L'agente sportivo ha aggiunto: 'Quando spinge ha paura che va in blocco psicologico e continuerà a non giocare finché non risolverà questo problema.

Allegri dice che non sa quando rigiocherà e questo mi ha insospettito. Se è muscolare a un certo punto rientri, invece se dice così è perché c'è dell'altro'. Brambati in chiusura ha voluto elogiare anche il Napoli: 'È stata una prova di forza incredibile contro il Sassuolo, da parte di una squadra che nessuno a inizio anno dava in pole per il titolo'.

Le ultime notizie su Pogba

Per il match di domani in Europa League contro il Nantes Pogba non dovrebbe dunque essere disponibile. Il francese ha però preso parte alla partitella con la Juventus Next Gen, una notizia importante in previsione di una possibile convocazione, come accennato, per il match di campionato contro il Torino previsto martedì 28 febbraio.

Arrivato nel calciomercato estivo il francese non è riuscito ancora a giocare nessuna partita ufficiale dopo l'infortunio al menisco subito durante la preparazione estiva. Una gestione non ideale quella dell'infortunio, con una terapia conservativa che non ha dato i risultati attesi e che ha costretto il ragazzo ad operarsi.