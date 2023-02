La dirigenza dell'Inter vorrebbe rinforzare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione e la nuova idea dell'Inter potrebbe essere Carlos Augusto dal Monza: l'esterno sinistro andrà in scadenza il prossimo anno e Giuseppe Marotta starebbe lavorando per un suo trasferimento in nerazzurro.

Carlos Augusto, il nuovo nome per la fascia sinistra

Gli amministratori delegati dell'Inter, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, starebbero cercando nuovi profili sulla fascia sinistra come vice Federico Dimarco, che avrebbe ricevuto differenti offerte per la prossima stagione.

Il club nerazzurro non vorrebbe cedere il suo esterno, ma starebbe comunque valutando delle alternative sul mercato.

Il nome più accreditato in questi giorni per un possibile futuro in nerazzurro è quello di Carlos Augusto, l'esterno sinistro del Monza, che in questa stagione ha conquistato la Serie A con le sue progressioni sulla fascia, portando il Monza in una ottima posizione di classifica.

Il contratto di Carlos Augusto con il Monza scadrebbe nel giugno 2024 e la società brianzola ha già avviato i contatti con lo staff del calciatore per parlare di un suo rinnovo ma ad oggi non sembrano essere pervenuti aggiornamenti sulla situazione contrattuale e, di fronte ad una importante offerta l'esterno sinistro potrebbe partire.

Il ventiquattrenne brasiliano del Monza interesserebbe anche ad altre squadre del nostro campionato, prima tra tutte la Juventus che vorrebbe acquistare il giocatore nella prossima estate per sostituire il partente, per scadenza di contratto, Alex Sandro.

L'opinione di Galliani su Carlos Augusto

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rilasciato negli scorsi giorni un'intervista nella quale ha voluto parlare della situazione di mercato dei suoi talenti; secondo il direttore sportivo monzese è ancora presto per parlare di partenze.

Galliani ha poi sottolineato che "Tendenzialmente il Monza non vorrebbe vendere i suoi giocatori"; negli ultimi tempi infatti si starebbe facendo forte anche l'interesse dell'Inter sul portiere del Monza Alessio Cragno, che potrebbe prendere il posto di Samir Handanovic, anch'egli in scadenza a fine stagione.

Tornando sul giocatore Carlos Augusto, il direttore sportivo del Monza ha espresso la sua grande considerazione per il calciatore: "È un ottimo esterno, ha giocato nel Corinthias ed era già fondamentale per la sua squadra, oggi ancora di più per noi."

In questo campionato di Serie A, la sua terza stagione con la maglia del Monza, Carlos Augusto ha disputato 20 partite segnando 4 reti e fornendo 3 assist ai compagni, con una percentuale di titolarità vicina all'87%, una delle più alte nel ruolo in Italia.